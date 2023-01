Ancora Simeone rovina i piani dell’Inter: gratis all’Atletico

Con Depay vicino all’Atletico, Simeone potrebbe rovinare ancora i piani dell’Inter: può prenderlo gratis

L’Inter conquista il primo trofeo della stagione. Contro il Milan la squadra di Inzaghi ha avuto vita facile: due gol nei primi venti minuti e pratica praticamente in archivio con gli uomini di Pioli che non sono riusciti a rimettersi in carreggiata.

Prima Dimarco, quindi Dzeko hanno travolto la retroguardia rossonera e indirizzato la gara verso la sponda nerazzurra dei Navigli, concedendo il bis del successo di dodici mesi fa (quella volta contro la Juventus). Archiviato il trionfo di Ryad per i nerazzurri entrerà nel vivo il calciomercato, sia in uscita che in entrata. A tenere banco sarà sicuramente la questione rinnovi con Skriniar che sembra più lontano ogni giorno che passa senza accordo e de Vrij in bilico.

C’è poi Dumfries che potrebbe rappresentare la cessione eccellente per questioni di bilancio. Per l’olandese servirà un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro, come raccontato da Calciomercato.it e la Premier League è pronta all’assalto. In caso di addio, servirà un sostituto e tra i nomi accostati con maggior insistenza c’è quello di Bensebaini. L’algerino è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e il suo futuro è ancora da scrivere. La società in vantaggio è il Dortmund, ma senza chiusura tutto può succedere. L’Inter può sperare, ma non solo i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Simeone si prende Bensebaini

Sul calciatore, infatti, c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il ‘Cholo’ ha ormai chiuso l’arrivo di Memphis Depay dal Barcellona, altro calciatore nel mirino dell’Inter, ed è pronto a concedere il bis.

Come riferito da ‘fussballtransfers.com’, i ‘Colchoneros’ proveranno a soffiare Bensebaini all’agguerrita concorrenza. Se davvero non è ancora stato chiuso l’accordo con il Borussia Dortmund, l’Atletico è pronto ad inserirsi e a portare in Spagna, gratis, l’esterno algerino. Un’eventualità che rappresenterebbe una doccia fredda per l’Inter, che perderebbe uno degli obiettivi. Uno smacco anche per la Juve, altra società interessata a Bensebaini. Un calciatore sempre più ambito: l’Atletico è pronto a fare sul serio, soffiandolo al Dortmund e alle corteggiatrici italiane.