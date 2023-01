Scambio con Depay, piano svelato: “Trattative in corso”

La conferma ufficiale sulla trattativa per l’attaccante: ipotesi scambio sempre più credibile, cosa sta succedendo.

La sessione invernale di calciomercato è entrata definitivamente nel vivo. Gli addetti ai lavori sono già all’opera per provare ad accontentare le richieste dei propri allenatori, con acquisti funzionali ai rispettivi scacchieri tattici.

Ne sa qualcosa l’Inter, con Marotta ed Ausilio che stanno vagliando diverse opzioni. A tenere banco è sempre il caso Skriniar, per il quale sono ancora in corso i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza la prossima stagione. La partita, però, è ancora aperta, e non sono esclusi colpi di scena. L’ombra del Psg è sempre minacciosa, e potrebbe far saltare il banco da un momento all’altro.

Scambio Atletico-Barcellona per Depay: la conferma è ufficiale

I nerazzurri, però, sono stati coinvolti direttamente ed indirettamente anche in altre dinamiche. Negli ultimi giorni, infatti, era stata paventata la possibilità di uno scambio tra Inter e Barcellona, con Depay e Correa pedine nella trattativa. In realtà, l’agente dell’attaccante olandese, come riferito sulle pagine di calciomercato.it, aveva già escluso la possibilità di uno scambio tra i blaugrana e l’Inter. Tesi suffragata anche dall’ultimo annuncia proveniente dall’entourage di Ferreira Carrasco.

Già, perché sulle tracce di Depay, sempre più vicino a cambiare aria e a lasciare il Barcellona, c’è da tempo l’Atletico Madrid. I Colchoneros, dopo aver sondato esplorativamente la situazione, sono pronti ad affondare il colpo, intavolando uno scambio con i catalani. Dopo l’addio di Joao Felix, infatti, gli spagnoli sono alla ricerca di un innesto con il quale completare il proprio reparto offensivo. Nell’affare con il Barça, infatti, potrebbe rientrare proprio Carrasco, ormai ai margini del progetto tecnico di Simeone. A confermarlo è stato proprio l’agente di Carrasco, Pini Zahavi, che ai microfoni di Nieuwsblad ha fornito maggiori ragguagli in merito alle ultime voci.

Ecco quanto riferito da Zahavi: “Sì, stiamo parlando. Il piano è scambiare Carrasco con Depay. Non è ancora concreto, non so se può funzionare, ma le trattative sono in corso. A Yannick piace questo tipo di idea, e si tratta di un buon calciatore.“