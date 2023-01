DIRETTA | Milan-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi

Domani la finalissima di Supercoppa Italiana a Riyadh tra Inter e Milan: le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida

Vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, domani in campo a Riyadh per il primo trofeo della stagione.

La squadra nerazzurra arriva alla sfida dopo il successo di misura in campionato sul Verona, con Simone Inzaghi che recupererà solo per la panchina Lukaku: in attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko. Ancora out Brozovic, negli ultimi giorni al centro dei rumors di mercato sull’asse Milano-Barcellona per un ipotetico scambio con l’ex rossonero Kessie. Inzaghi presenta la finale di Supercoppa in conferenza stampa insieme a Mkhitaryan.