“Renderà difficile l’operazione”: Brozovic-Kessie, c’è un ostacolo

Continua a tenere banco il possibile asse mercato tra Inter e Barcellona: ne parla Bruno Alemany, giornalista di Cadena Ser, a Calciomercato.it su Tv Play

E’ ancora l’asse Inter-Barcellona con il possibile scambio tra Brozovic e Kessie a tenere banco. Un’operazione che ha occupato le notizie di mercato negli ultimi giorni ma che dovrà ora lasciare spazio almeno fino a domani sera al calcio giocato.

La squadra di Inzaghi, infatti, è chiamata a difendere la Supercoppa conquistata nella scorsa stagione: i nerazzurri se la vedranno con il Milan campione d’Italia nella partita che assegnerà il primo titolo dell’anno. Le due formazioni vogliono portare a casa un trofeo e rilanciarsi, considerato il distacco in campionato dal Napoli. Una vittoria potrebbe essere la spinta giusta per provare la rimonta, mentre una sconfitta potrebbe aprire discussioni importanti sul futuro.

Un futuro che nei prossimi 14 giorni sarà anche mercato. Ed allora, rieccoci al possibile asse tra Inter e Barcellona. Ne ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play Bruno Alemany, giornalista di Cadena Ser, spiegando perché Brozovic è il nome giusto per i blaugrana.

Calciomercato Inter, Alemany a TV Play: “Kessie utile per Xavi”

Alemany spiega che “Xavi ritiene Busquets un giocatore inimitabile per l’importanza che ha nel gioco” e il calciatore che gli somiglia è proprio Brozovic. “Xavi considera il futuro del centrocampo del Barcellona in Gavi, Pedri e De Jong – continua il giornalista – ma non li vede davanti alla difesa, per questo cerca Brozovic“.

Alternative non ne mancano ma, spiega Alemany, “costano e il Barcellona in questo momento ha tutto meno che denaro”. Affare comunque non semplice, visto che c’è di mezzo anche Kessie: “Xavi sa cosa può dare e lo considera utile per il centrocampo del Barcellona, ma secondario. A Kessie piace il campionato spagnolo e per questo non renderà facile l’operazione. Ad ogni modo, se dovesse partire solo lui, andrebbe sostituito”.

Brozovic-Kessie, ma anche Skriniar per il Barcellona: “I blaugrana prestano grande attenzione ai calciatori in scadenza. Skriniar piace a prescindere ma non è una priorità”. Come non lo è Correa che Alemany non ritiene adatto al ruolo di vice Lewandowski: “Non lo vedo in quel ruolo”.