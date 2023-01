L’Inter è solo un miraggio: pressing per il super scambio in Spagna

Il futuro di Depay ha fatto parlare tanto negli ultimi giorni, anche in ottica Inter. Attenzione allo scambio che potrebbe ribaltare la situazione

Sono giorni intensi sul calciomercato, alla ricerca dei nomi e dei profili giusti che potrebbero fare comodo alle maggiori big internazionali.

Tra queste c’è anche l’Inter che è finita nel novero delle squadre accostate a Memphis Depay. Inizialmente si era parlato di uno scambio con Joaquin Correa, ma poi la pista è definitivamente sfumata. C’erano troppe incongruenze tra gli ingaggi e la durata dei contratti e poi Ledure, agente dell’olandese, ha chiarito come l’operazione non fosse affatto nei programmi. E, quindi, altro giro e nuove dinamiche, perché su Depay di certo non c’era solo la pista italiana. Anzi, ancor prima degli accostamenti all’Inter, c’è da fare i conti sul pressing dell’Atletico Madrid per l’ex Manchester United. Negli scorsi giorni in Spagna hanno evidenziato come il Barcellona preferisse non cedere il suo attaccante a una diretta rivale, ma i blaugrana alla lunga potrebbero capitolare, soprattutto se dovesse convenire anche a loro. L’idea di uno scambio, infatti, potrebbe avere la meglio.

Depay vuole l’Atletico, ma non è il solo a voler cambiare aria

Depay vorrebbe passare dal Barcellona all’Atletico Madrid e questa non è una notizia di oggi.

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, in realtà, non sarebbe affatto il solo. Infatti, Ferreira Carrasco avrebbe voglia di fare il percorso opposto e trasferirsi in blaugrana. La trattativa per il belga potrebbe, in realtà, sbloccare del tutto la situazione, tanto che anche l’olandese spera che il pressing del laterale d’attacco possa dare i suoi frutti. Il calciatore belga è stato importante per Diego Simeone, ma negli ultimi mesi il suo rendimento è calato e soprattutto dal punto di vista della continuità non ha più dato le stesse garanzie. Depay, invece, ha sempre meno spazio agli ordini di Xavi, per cui non è una prima scelta e con un contratto in scadenza tra sei mesi. Insomma, la situazione potrebbe sbloccarsi del tutto in Spagna e con l’Inter che sembra ormai fuori dalle possibilità concrete.