Conte-Tottenham, nuovo ribaltone. La Juve è avvisata

Il futuro di Antonio Conte al Tottenham è in continuo mutamento, la Juventus osserva: potrebbe materializzarsi un doppio ritorno

Il futuro di Antonio Conte si fa sempre più nebuloso. Il manager del Tottenham sta attraversando un momento molto complicato della sua avventura a Londra, probabilmente quello decisivo.

La sconfitta pesante nel sentitissimo North London Derby contro l’Arsenal ha dato parecchio fastidio a tutta la piazza Spurs, sia ai tifosi che alla dirigenza. Il Tottenham è in un periodo buio per quanto riguarda i risultati, ha vinto tre partite delle ultime otto e si è allontanato dal quarto posto. La squadra di Conte ad ora si trova a 5 punti da Newcastle e Manchester United (che ha una partita in meno). E il prossimo avversario si chiama Manchester City, che invece è secondo a +6 sui londinesi ma anche loro con una gara in meno. La situazione quindi non è proprio rosea. Il credito che il tecnico italiano ha conquistato lo scorso anno con la qualificazione in Champions League sembra tra l’altro già agli sgoccioli. In queste settimane, in parecchi si stanno interrogando sulla bontà di questo matrimonio. Con risposte che vanno sempre più in un’unica direzione: Conte e il Tottenham non sono fatti per stare insieme. Questo è stato anche il titolo e la sostanza del ‘The Guardian’ nella giornata di ieri.

Conte e il Tottenham si allontanano: la Juve c’è. E può tornare Pochettino

E quindi si arriva al futuro e alla pratica, al rinnovo che sembra sempre più lontano. Al momento, come riporta il ‘Daily Mail’, pare molto improbabile che Antonio Conte rimanga al Tottenham anche nella prossima stagione. A meno che il manager leccese faccia una seconda parte di stagione da urlo, rimontando in campionato e centrando un’altra qualificazione Champions.

Uno scenario che ha pochi presupposti allo stato attuale. Gli Spurs hanno un’opzione per il rinnovo di un altro anno, difficilissimo che venga esercitata. Anche perché pure Conte in queste settimane ha espresso più di qualche perplessità e dubbio sulle strategie e i piani del club. La Juventus ovviamente osserva molto interessata in caso di addio di Allegri a fine stagione. Da più parti arrivano conferme sul suo possibile ritorno, anche ieri a Tv Play l’agente Mario Cenolli lo ha confermato. In questo momento, tutte le parti in causa avrebbero un pensiero comune, scrive il ‘Mail’: ovvero che sarebbe controproducente continuare insieme. Soprattutto se le visione di club e allenatore non fossero allineate.

Conte chiede ulteriori investimenti, la dirigenza non è completamente soddisfatta dell’operato del mister. E le prestazioni delle ultime settimane non sono piaciute affatto, anche perché complicano maledettamente il quarto posto. E allora, oltre alla pista Tuchel, è spuntato quella per un altro clamoroso ritorno. Si tratta di Mauricio Pochettino, che aveva lasciato Londra nel 2019 ed è stato poi esonerato dal PSG. La piazza sarebbe contenta in caso di addio di Conte, resta da chiarire se lo sarebbe anche la società.