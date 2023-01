Conte si avvicina alla Juve: “Lascia il Tottenham a fine anno”

La Juve potrebbe vivere un nuovo ribaltone a fine stagione e nel destino dei bianconeri potrebbe esserci Antonio Conte. Ecco le ultime novità

Antonio Conte e la Juve, un amore che sembrava finito e neanche nel migliore dei modi, ma che presto potrebbe tornare d’attualità.

Il tecnico, infatti, ha vissuto diverse stagioni: basti pensare al percorso con l’Italia, al Chelsea, all’Inter e ora al Tottenham, e ovunque ha lasciato un segno, soprattutto a Milano dove ha portato in dote una finale di Europa League e lo scudetto che mancava da anni. A Londra vorrebbe fare la stessa cosa, stavolta con gli Spurs, ma pare sempre più difficile. Dopo un periodo di idillio, infatti, le cose non vanno benissimo e anche l’incantesimo che ha fatto innamorare i tifosi pare svanire. A fine stagione, infatti, senza rinnovo, Conte potrebbe decidere di vivere un’altra avventura e la Juve, in caso di addio di Allegri sarebbe un’opzione forte. Ne ha parlato l’agente Mario Cenolli ai microfoni di Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, sbilanciandosi sul destino del tecnico pugliese: “Penso che a fine stagione voglia finire la sua avventura al Tottenham. Non sta andando come avrebbe preferito. Probabile un ritorno alla Juve, con i giusti elementi da prendere indirizzati da Conte può tornare ad essere la Juve di prima”.

Non solo Conte, attenzione al futuro di Zaniolo e Vlahovic

Non è l’unico argomento caldo di cui Cenolli ha parlato durante la diretta. Nicolò Zaniolo non riesce a decollare nel suo percorso alla Roma e si è beccato anche i fischi dei suoi tifosi.

La scorsa estate la Juve ha tentato – senza successo – di acquistare il centrocampista. L’agente, a tal proposito, ha le idee molto chiare: “Zaniolo prima o poi andrà alla Juventus“. Decisamente meno certezze ci sono sul futuro di Dusan Vlahovic: “È un punto interrogativo. Conte gli darà opportunità se arriverà lui alla Juve. Vlahovic in Premier a gennaio? Non ci sono margini”.