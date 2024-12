Inter, Inzaghi ci spera e Marotta ci pensa: colpo da oltre 30 milioni già a gennaio

Il tecnico nerazzurro attende rinforzi in difesa visti i problemi fisici e l’età media piuttosto alta del reparto: ecco il borsino dei nomi

L’Inter ragiona sulle grandi manovre in difesa, che potrebbero essere più vicine di quanto si pensi. Perché Simone Inzaghi in queste settimane sta avendo più di qualche problemino con gli infortuni e le varie soluzioni a disposizione. Acerbi sta accusando qualche noia muscolare di troppo, ma comunque per certi versi logica visti i suoi 37 anni da compiere a febbraio. Resta lui il titolare inamovibile, con De Vrij che per ora non lo sta facendo rimpiangere e ha numeri molto importanti. Ma la contemporanea assenza di Pavard riduce ulteriormente lo spazio di manovra per l’allenatore piacentino.

Per questo lo stesso Inzaghi sta spingendo con la società per avere subito un rinforzo importante a gennaio. In sostanza il desiderio del tecnico, su cui Marotta e Oaktree stanno ragionando, è quello di anticipare alla finestra invernale che si aprirà a breve il grande colpo in difesa programmato nel 2025. Lo scorso anno sarebbe stato Buongiorno, che poi è finito al Napoli, ma il profilo resta lo stesso. Un investimento da 30 milioni e oltre che – come vi spieghiamo nell’apptofondimento sul canale Youtube di Calciomercato.it – l’Inter ha intenzione di mettere a segno per rinforzare la difesa e ovviamente ringiovanirla vista la carta d’identità di Acerbi e de Vrij in primis. I nomi più in vista in questo senso sono quelli ‘italiani’ di Beukema del Bologna, Bijol dell’Udinese e Hien dell’Atalanta. Soprattutto gli ultimi due in questo momento hanno una valutazione molto alta, che va già oltre i 30 milioni. Tutti e tre per caratteristiche tecniche e fisiche, oltre che tattiche, sarebbero profili ideali per Inzaghi e per i nerazzurri, ma tutt’altro che semplici da raggiungere.

Lo stesso per Jonathan Tah, avversario dell’Inter in Champions con la maglia del Bayer Leverkusen che è in scadenza di contratto. Il roccioso centrale tedesco dovrebbe lasciare il Leverkusen a parametro zero, ma c’è la concorrenza del Bayern Monaco e del Barcellona. Ma l’Inter resta in corsa. In Inghilterra si è parlato addirittura di van Dijk per le difficoltà nel rinnovo con il Liverpool, ma per parametri anagrafici ed economici sembra già un profilo fuori portata.

Inter, grandi manovre in difesa: dal colpo ‘italiano’ all’investimento più contenuto

Più probabile la pista ‘italiana’, i nerazzurri stanno monitorando come detto anche Hien dell’Atalanta: l’ex Verona ha fatto un salto di qualità con la Dea e la sua valutazione è schizzata, potrebbe sfiorare i 35-40 milioni di euro. Qualche problemino Inzaghi potrebbe averlo, soprattutto al centro se dovessero mancare contemporaneamente sia Acerbi che de Vrij. In quel caso il tecnico ha già detto che potrebbe provare Bastoni o lo stesso Bisseck al centro.

Poi a gennaio l’idea è appunto quella di aggiungere un calciatore da far crescere alle spalle dei titolari per poi farlo entrare nelle rotazioni nel corso dei mesi e magari dargli la possibilità di guadagnarsi qualcosa in più. Nel Parma ad esempio ci sono altri due nomi che l’Inter monitora, ovvero Leoni e Balogh. Investimenti in questo caso di un altro tipo rispetto ai primi nomi citati. Questo ovviamente sempre al netto di sorprese e di eventuali cessioni per offerte irrinunciabili. Piace a tanti Bisseck, che tra l’altro ha appena rinnovato. I nerazzurri hanno già rifiutato nei mesi scorsi una proposta dalla Premier League di oltre 20 milioni di euro. Ma anche in Germania gli estimatori stanno crescendo, la stessa nazionale oltre al Bayern Monaco. Palacios per il momento è ancora un oggetto misterioso, ma in ogni caso la società di viale della Liberazione ha deciso di mettere a segno un colpo in difesa da 30 milioni e più per rinforzare il reparto.