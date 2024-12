Roma, sorrisi a Trigoria nella rifinitura. Out solo Cristante e Ranieri si prende cura di Dovbyk | VIDEO CM.IT – calciomercato.it

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria, alla vigilia della sfida di domani sera contro il Braga all’Olimpico. Le ultime sui giallorossi

Per sperare ancora in una rimonta e nella qualificazione diretta serve una vittoria contro una squadra che in questo momento ha 1 punto in più, 6 contro 7. E allora si tratta di uno scontro diretto, anche se per Ranieri ci sarà bisogno di tre vittorie per non passare dai playoff.

Domani all’Olimpico però il tecnico potrà contare su praticamente tutta la rosa ad eccezione di Bryan Cristante, l’unico che oggi non era presente all’allenamento di rifinitura a Trigoria. Il numero 4 proverà il recupero per Como domenica. Tornato quindi regolarmente in gruppo anche Zeki Celik mentre è confermato pure quello di Artem Dovbyk che contro il Lecce è rimasto in panchina. Si è allenato poco la scorsa settimana tra influenza e le solite noie al ginocchio.

L’ucraino resta sotto la lente di Ranieri, oggi nei 15 minuti aperti ai media si è vista un’attenzione particolare per lui. In un siparietto divertente che lo ha visto sfortunato protagonista, l’allenatore lo ha preso sotto braccio, poi durante gli esercizi lo ha caricato. “Dai Artem”, gridava Sir Claudio mentre cercava di alzare il ritmo sia in lui che nel resto dei compagni. Serve dare tutto in questo dicembre che “ci dirà chi siamo”.

🔴Rifinitura a Trigoria con tanti sorrisi e un clima molto sereno

😅Bel siparietto nei palleggi iniziali con #Dovbyk e #Ranieri che scoppia a ridere

‼️Poi il mister si coccola l’ucraino e lo carica durante l’esercizio successivo💪🏼🔥@francescoiucca #ASRoma #RomaBraga pic.twitter.com/wbjXDyNnqi — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 11, 2024

Sarà di sicuro più semplice con un gioco che già ora sembra più fluido, ma anche con un clima diverso nello spogliatoio. Durante gli allenamenti l’atmosfera che si respira è sicuramente più serena rispetto a un mese fa, anche se poi in quattro partite è arrivata solo una vittoria. Evidentemente qualcos’altro è cambiato oltre all’allenamento e ai giocatori e l’assetto tattico in campo. Nel finale dei 15 minuti aperti ai media un esercizio molto divertente che mostra ulteriormente un certo clima.

Col Braga può tornare dall’inizio Mario Hermoso dando un turno di riposo a Hummels, diventato troppo importante nelle ultime settimane. Il ritorno di Celik a destra offre una nuova soluzione a Ranieri, che potrebbe comunque puntare ancora su Saud. A sinistra ballottaggio tra El Shaarawy e Angelino con lo spagnolo in vantaggio. A centrocampo uno tra Kane e Paredes riposerà, con l’inserimento da titolare di Pisilli. In avanti Dybala dalla panchina con Dovbyk che torna dal 1’. Alle sue spalle ancora Saelemaekers e uno tra El Shaarawy e Pellegrini.