Inzaghi sotto accusa: “Inter col catenaccio, provinciale come Conte”

L’Inter cade per la prima volta in stagione sul palcoscenico della Champions League dopo la sconfitta sul campo del Bayer Leverkusen. Simone Inzaghi finisce nel mirino della critica

Inter beffata nel finale dal Bayer Leverkusen e alla prima sconfitta stagionale in Champions League. Nerazzurri deludenti e neanche l’ingresso in campo nella ripresa dei titolarissimi ha cambiato il canovaccio del match.

Xabi Alonso riesce a spuntarla su Simone Inzaghi, davanti a un’Inter troppo remissiva e che non punge davanti. I tedeschi così agganciano in classifica i campioni d’Italia, che hanno comunque tutto nelle loro mani nelle prossime due sfide contro Monaco e Sparta Praga per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Il gol di Mukiele allo scadere è fatale ai nerazzurri, deludenti nella serata della ‘BayArena’.

Inter, Inzaghi nel mirino dopo il ko contro il Bayer Leverkusen

I tifosi interisti e non stavolta puntano il dito anche contro Inzaghi, non risparmiando le scelte e la prestazione negativa della squadra.

Una delle peggiori sconfitte della gestione Inzaghi, per atteggiamento, qualità ed espressione di gioco. Sarà importante ripartire subito. #LeverkusenInter — Mattia (@aittamf) December 11, 2024

L’Inter gioca una partita rinunciataria e viene inevitabilmente punita. Certo, il Leverkusen è squadra compatta, difficile. Ma chiudere con zero tiri in porta è la sconfitta peggiore. Si poteva vincere si doveva fare meglio. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 10, 2024

Inzaghi ha fatto in Champions League quello che Conte ha fatto in Coppa Italia, ottenendo lo stesso “risultato”, ma ehi non si può dire nulla perché ieri pomeriggio è arrivato il messaggino agli amici-giornalisti con la formazione ufficiale e Xabi Alonso è stato fortunato al 90′. — AIN (@AndreaInterNews) December 10, 2024

Finale amaro per l’Inter. Il Bayer Leverkusen in gol all’ 89’ : cade l’imbattibilità di Sommer in Champions League. I cambi di Inzaghi (dentro i big ) non danno la scossa. #UCL — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) December 10, 2024

Comunque io 2 anni fa massacravo Inzaghi dopo 12 sconfitte.

Qui leggo gente impazzita col Mister dopo una 2ª stella e dopo la seconda sconfitta in stagione, da terzi* in campionato e nelle prime 8 in champions giocando in media con 5 riserve a partita. Calma — Duca Andrea (@DucaAndrea85) December 10, 2024

Sarà che rispetto a vedere entrare asllani e ernia preferirei pure un carro funebre ma tra i subs aono errori veniali. Come al solito nella scelta subs Inzaghi (e inter) molto limitato — nero (@__nero) December 11, 2024

Caro Simone Inzaghi, l’Fc Internazionale non deve giocare mai per lo 0 a 0 facendo catenaccio per un’intera partita. Altrimenti si conferma quello che sospetto da sempre, e cioè che sei un allenatore bravino ma tanto, tanto provinciale. #BayerLeverkusenInter — Claudio Trabona (@ClaudioTrabona) December 11, 2024

Figura bruttarella stasera eh… Giocare per pareggiare è veramente pericoloso e infatti abbiamo perso. Male male. — Claudia ⭐️⭐️🖤💙 (@Witch_Claudia) December 10, 2024

Un allenatore che tratta la Champions come la sta trattando Simone Inzaghi è un allenatore che non rispetterò mai.

E nel mega-girone ha molti più punti di quelli che merita effettivamente. — Fabio Villani (@FabioVillani_) December 10, 2024

Penso che, se si sceglie di non oltrepassare la propria metà campo mai in tutta la partita, non può che finire male Zero tiri in porta Gestione assurda di Inzaghi#LeverkusenInter — paolabottelli (@paolabottelli) December 10, 2024

A non risparmiare critiche a Inzaghi, stavolta, è anche Zvonimir Boban: “In realtà l’analisi è molto semplice. L’Inter per vincere deve fare l’Inter e divertirsi. L’Inter invece è stata mezza catenaccio e Inzaghi è stato onesto a riconoscerlo. Il Leverkusen ha avuto l’ambizione di vincere, mentre l’Inter di pareggiare”, l’analisi dell’ex centrocampista croato.