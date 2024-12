Barzagli non ha dubbi sul nuovo difensore per gennaio: “È il più affidabile per la Juve”

L’ex alfiere della difesa della Juventus ha una precisa idea sul profilo che la ‘Vecchia Signora’ dovrebbe acquistare per il mercato invernale

La Juventus attesa dal big match in Champions League contro il Manchester City, mentre lato mercato il Dt Giuntoli lavora per rimpolpare lo scacchiere di Thiago Motta considerando l’emergenza infortuni.

La dirigenza bianconera vuole regalare almeno un difensore al tecnico italiano-brasiliano, che per il resto della stagione non avrà a disposizione Bremer e Cabal. Andrea Barzagli, alfiere della Juve di Conte e della prima gestione Allegri, fa un nome preciso per la retroguardia della ‘Vecchia Signora’ in vista del mercato invernale: “A gennaio è dura, devi azzeccare un colpo che abbia impatto immediato perché il tempo è poco. Serve un acquisto che abbia un impatto immediato, meglio qualcuno che conosca già il campionato o un grande profilo europeo. A metà stagione o ti migliori o non vale la pena. Non conosco il budget della Juve ma, dei nomi che sento, Skriniar mi sembra il più affidabile. È un giocatore che potrebbe dare subito solidità alla difesa“, spiega Barzagli alla ‘Gazzetta dello Sport’.

L’ex difensore e nazionale azzurro si pronuncia anche sul possibile arrivo di un nuovo centravanti: “Zirkzee o Schick? Sono attaccanti interessanti e hanno già giovato in Italia, non un dettaglio a gennaio. Cambierebbero un po’ le caratteristiche rispetto ad ora. Dipende dalle opportunità”.

Juventus, Barzagli sul momento di Vlahovic: “Deve tapparsi le orecchie”

Barzagli prosegue esprimendo un suo giudizio sulla Juve targata Motta e l’inizio di stagione complicato della squadra bianconera: “Non mi aspettavo un avvio diverso da parte di Thiago, i cambiamenti sono stati tanti e poi si sono aggiunti gli infortuni. La Juve non è ancora tagliata fuori per lo scudetto, però non è certamente favorita ed è ovvio che la gente si aspetti di più. Nessuno ha ancora preso il largo. Io vedo l’Inter davanti, poi il Napoli e l’Atalanta se continua così”.

Infine, Barzagli si sofferma anche sul momento Dusan Vlahovic: “Si vede che ci tiene, ma la pressione per il 9 della Juventus è normale, soprattutto quando il prezzo è alto. Avrebbe bisogno di un bel gol contro il City. Tanto i discorsi saranno sempre gli stessi: se segna è perché è Vlahovic, altrimenti è un problema. Deve tapparsi le orecchie“.