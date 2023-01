Il Chelsea fa saltare il banco: si complicano i piani di Juve e Milan

I piani di Juventus e Milan rischiano di complicarsi per via del solito Chelsea: i ‘Blues’ pronti a far saltare il banco

Se in Italia il calciomercato invernale non decolla, in Inghilterra la situazione è ben diversa. I club della Premier, Chelsea su tutti, hanno dimostrato di non avere certo problemi di liquidità.

I ‘Blues’ già si erano assicurati le prestazioni di Badiashile, prelevato dal Monaco per 38 milioni di euro e Joao Felix, arrivato dall’Atletico Madrid in prestito oneroso per 11 milioni. A questi vanno aggiunti i 100 milioni spesi per il talentuoso ucraino Mudryk, per cui anche la Juventus aveva fatto un sondaggio, ma era ormai troppo tardi. E il numero uno dei londinesi Todd Boehly sembra intenzionato a non fermarsi qui. Nel mirino del Chelsea ci sarebbe infatti un altro giocatore, che tanto piace ai club italiani.

Chelsea, 30 milioni per Madueke: piace a Juve e Milan

Il Napoli lo segue da tempo, così come Milan e Juventus, a cui ha rubato gli occhi proprio dopo un’amichevole giocata contro i rossoneri prima della ripresa del campionato.

Stiamo parlando di Noni Madueke, esterno d’attacco di piede mancino che agisce prevalentemente sul fronte destro. Madueke, inglese classe 2002 di origini nigeriane, è uno dei più interessanti talenti del Psv Eindhoven. Dotato di ottimo dribbling e grande velocità, a 16 anni ha lasciato l’Inghilterra per volare nel Brabante e nel giro di poco tempo si è imposto in uno dei più importanti club d’Olanda.

Le sue prestazioni, però, lo hanno portato a finire sotto la lente d’ingrandimento di molti club. E oltre appunto a Napoli, Juventus e Milan, anche le società della Premier lo stanno seguendo con attenzione. Tra queste, riferisce il ‘Sun’, ci sarebbe proprio il Chelsea. I ‘Blues’ sarebbero pronti a far saltare il banco con un’offerta da 30 milioni di euro. Juventus e Milan non sono in grado di spendere cifre simili a gennaio e un eventuale sì del Psv farebbe definitivamente sfumare i sogni delle big di Serie A. Il club olandese però, dopo aver ceduto Gakpo al Liverpool, non è intenzionato a lasciar partire anche il gioiellino di origini nigeriane e non ha bisogno di liquidità. Difficile quindi che l’affare possa concretizzarsi questo inverno. Milan, Napoli e Juve potrebbero quindi avere ancora qualche speranza, ma nel caso in cui Madueke dovesse restare ad Eindhoven per questa seconda parte di stagione, dovranno agire tempestivamente in estate ed essere bravi a superare la concorrenza inglese.