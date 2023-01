Delusione totale, Skriniar il sostituto: via libera Juventus

L’intreccio con Skriniar regala il super colpo alla Juventus: pronti a liberarlo gratis, puntano tutto sullo slovacco

Un intreccio che può vedere Skriniar lasciare l’Inter e la Juventus abbracciare un grande colpo.

Tutto nasce dalla Supercoppa di Spagna con la sonante vittoria del Barcellona sul Real Madrid. Una sfida mai in discussione che ha lasciato il segno nella squadra di Carlo Ancelotti. Le merengue vivono un momento difficile con il presidente Florentino Perez per nulla soddisfatto di alcuni dei calciatori schierati in campo dal tecnico. Su uno su tutti si è concentrata la delusione del numero uno del club blancos che vorrebbe cederlo in estate. E’ Antonio Rudiger uno dei ‘colpevoli’ della disfatta Real.

Ancelotti negli ultimi tempi gli ha preferito la coppia formata da Alaba e Militao, ma l’infortunio dell’austriaco ha aperto la strada alla titolarità. Un’occasione che l’ex Chelsea, arrivato la scorsa estate a parametro zero proveniente dai Blues, non ha sfruttato. Prestazione deludente e rabbia presidenziale accresciuta.

Calciomercato Juventus e Inter, intreccio Rudiger-Skriniar

Stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, infatti, Florentino Perez sarebbe profondamente deluso della stagione di Rudiger e ha intenzione di cederlo in estate.

Se non dovesse arrivare nessuna offerta, il Real valuterebbe anche la possibilità di concedere al tedesco la carta di libertà. Una ipotesi che rappresenterebbe una occasione anche per la Juventus che la scorsa estate ha provato a riportare in Serie A Rudiger.

Rudiger gratis in bianconero grazie anche a Milan Skriniar. Già perché è il centrale dell’Inter, in scadenza di contratto a fine stagione, sarebbe il primo obiettivo del Real per la difesa. Il rinnovo dello slovacco continuare a non sbloccarsi con la società che attende una risposta che non arriva. Le sensazioni con il passare dei giorni pendono sempre più sul versante del pessimismo e il Real ne potrebbe approfittare. Skriniar al ‘Bernabeu’ con Rudiger a fare il percorso inverso in direzione dell’Italia, con fermata a Torino: la Juventus, con un anno di ritardo, sarebbe pronta a cogliere l’occasione a volo.