Depay-Inter non s’ha da fare: tris dalla Serie A per il post Lukaku

Memphis Depay all’Inter è un’operazione destinata a non decollare. L’olandese, però, è affiancato da alternative concrete: ecco di chi si tratta

L’Inter sul calciomercato di gennaio andrà alla ricerca solo di opportunità non troppo costose dal punto di vista economico e che possano comunque migliorare la squadra.

Nelle ultime ore, però, ha iniziato a circolare con forza la possibilità che i nerazzurri arrivassero a Memphis Depay, il cui contratto con il Barcellona è in scadenza tra sei mesi, concludendo uno scambio con Joaquin Correa. Si tratta di un’opportunità finita sul nascere, per la differenza di durata del contratto dei due calciatori e anche per il gap tra i due ingaggi. Insomma, se idea c’è stata non è destinata a essere portata avanti e l’ha detto in maniera secca anche Ledure, l’agente dell’olandese, a Calciomercato.it nella giornata di oggi.

Ma chiusa una porta, potrebbe presto spalancarsi un portone per i nerazzurri che soprattutto la prossima estate potrebbero veramente tentare di rivoluzionare il loro reparto offensivo. Infatti, in lizza non c’è solo il destino di Joaquin Correa, ma anche quello di Romelu Lukaku. Se il belga non dovesse tornare in condizioni accettabili, attenzione ai possibili eredi in arrivo sul calciomercato. Giuseppe Marotta guarda ancora una volta in Serie A.

L’Inter guarda ancora in Serie A: Marotta sceglie tra tre attaccanti

Il nome giusto potrebbe, quindi, arrivare dal campionato italiano per i nerazzurri e non sarebbe di certo la prima volta.

Ieri Beto dell’Udinese ha rubato la scena e anche questa non è una novità: ancora non ha trovato la continuità necessaria, ma rappresenta uno dei primi nomi sull’agenda nerazzurra e a condizioni vantaggiose potrebbe essere lui il prescelto. In lizza c’è anche Duvan Zapata, un altro nome che da tempo piace a Simone Inzaghi e che ha caratteristiche simili a quelle di Lukaku. Il suo ciclo all’Atalanta sembra essere agli sgoccioli, ma potrebbe non spostarsi tanto per trovare la sua nuova casa e sbarcare a Milano, anche perché in ballo ci sono anche altri nomi tra le due squadre. Infine, anche se in secondo piano, attenzione a Luis Muriel: il colombiano potrebbe rimpolpare l’attacco nerazzurro, ma sempre alle giuste condizioni.