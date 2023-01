Via Lukaku e doppio colpo Inter: l’erede del belga dalla Serie A

Fin qui il ritorno del belga è stato un fallimento. Nei prossimi mesi i nerazzurri scioglieranno le riserve sul rinnovo o meno del prestito

Fragilità fisica, che fin qui hanno inciso pesantemente sulle prestazioni, e costi elevati per quanto riguarda l’ingaggio: ecco perché la permanenza all’Inter di Lukaku oltre questa stagione è molto in bilico. I dirigenti nerazzurri nei prossimi mesi scioglieranno le riserve: risedersi o meno al tavolo delle trattative con il Chelsea? Molto, anzi tutto dipenderà dal bomber belga il cui ritorno a Milano (in prestito oneroso) è stato fin qui fallimentare.

Per l’eventuale sostituzione del classe ’93 di Anversa, il club di viale della Liberazione valuta soprattutto profili giovani e poco impegnativi lato monte stipendi, che Zhang vorrebbe ulteriormente tagliare nel prossimo calciomercato estivo. Problema è che i giovani hanno prezzi alti, in certi casi altissimi. Ecco allora che l’Inter potrebbe guardare in Serie A per il ruolo di prima punta.

Occhio in tal senso al nome di un giocatore che Inzaghi – la cui permanenza è incerta quanto quella di Lukaku – mise in cima fila nell’estate 2021 proprio come rimpiazzo del centravanti ex Manchester United. Parliamo di Duvan Zapata.

Rumors di mercato danno l’Atalanta pronta a disfarsi del colombiano in estate, poiché non ritenuto più affidabile sul piano fisico. A causa di problemi muscolari ha fin qui collezionato solo 11 presenze, siglando una sola rete. In più il 1° aprile compierà 32 anni.

Calciomercato Inter, l’Atalanta può ‘offrire’ Zapata per il dopo Lukaku

La ‘Dea’ potrebbe parlare di Zapata con l’Inter nei discorsi per Scalvini, il difensore prescelto da Marotta e Ausilio per l’eventuale dopo Skriniar.

Il classe 2003 ha già una valutazione da 35-40 milioni di euro che, però, i nerazzurri vorrebbero provare ad abbassare con una contropartita tecnica. In tal senso si fa sempre il nome di Fabbian, che sta impressionando in B con la Reggina. Gli orobici, insomma, potrebbero offrire alla ‘Beneamata’ un doppio rinforzo in un’unica operazione. La valutazione di Zapata sarebbe sui 12-15 milioni.