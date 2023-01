Tutti pazzi per Beto, Inter e Milan a duello: l’indizio sul colpo a gennaio

Beto sta mostrando tutte le sue qualità in questa giornata di Serie A e le big, in particolare Inter e Milan, ora ci pensano seriamente per il loro attacco

Se c’è un ruolo in cui è difficile oggi trovare dei calciatori subito pronti e a prezzi che non siano astronomici, è proprio quello dell’attaccante.

Tanti nomi si stanno avvicendando per il presente e per il futuro, ma anche molte big fanno fatica a trovare il profilo giusto su cui costruire la squadra e i loro obiettivi futuri. Non si può ignorare il fatto che Beto stia facendo molto bene anche oggi nella partita tra Udinese e Bologna. La punta portoghese non sempre ha trovato al continuità necessaria per esprimere i pezzi forti del suo repertorio, ma già nella scorsa stagione ha dimostrato di essere un calciatore decisamente temibile per le difese avversarie e di poter segnare con continuità. Oggi sta trascinando i friulani: l’ha fatto prima con un gol e poi aveva anche replicato con il raddoppio, ma la sua marcatura è stata annullata. Il tutto potrebbe avere conseguenze dirette in sede di calciomercato. Beto, infatti, potrebbe presto finire nel mirino di Inter e Milan.

Beto fa partire il duello tra Inter e Milan: la quota scende

I nerazzurri potrebbero pensare al portoghese per sostituire Romelu Lukaku, nel caso in cui il belga non dovesse riuscire a tornare a livelli di forma accettabili.

Alla finestra c’è anche il Milan che ha bisogno di un profilo più giovane per il suo attacco. Olivier Giroud è un calciatore di qualità e affidabile, ma la sua carta d’identità non è più tanto verde. Stesso discorso vale per Zlatan Ibrahimovic che, anche se dovesse tornare al top, non può rappresentare il futuro dei rossoneri. Inoltre, c’è un altro indizio per il trasferimento: i bookmakers hanno abbassato la quota dell’addio di Beto all’Udinese già a gennaio a 2,75. Che dire, ne vedremo delle belle: ora la punta sta veramente rubando la scena.