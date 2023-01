Crollo totale, Juventus sentenziata: “Sottomessa”

L’ex giocatore della Juventus dà la sentenza sulla squadra di Allegri dopo il crollo di ieri contro il Napoli: “Sottomessa”

Il Napoli è inarrestabile e la Juventus ne fa le spese. Sembra non esserci più storia nella corsa scudetto, con la squadra di Spalletti che al momento si trova a dieci punti di distanza dalle seconde in classifica Milan e proprio Juventus. La squadra di Allegri ha subito una dura lezione di calcio con un passivo importante.

Una partita senza storia, che la parata di Meret ha indirizzato verso gli azzurri, che da lì in poi hanno iniziato a dilagare. Una squadra che è sembrata inerme mentre subiva i colpi di Osimhen e Kvaratskhelia. Nel frattempo proprio un ex giocatore della Juventus dà la sentenza definitiva sulla partita di ieri a Napoli.

Juventus, Boniek non si risparmia: “Ieri squadra sottomessa”

Dopo otto vittorie consecutive, che non hanno comunque mai nascosto le fragilità della Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è caduta rovinosamente contro il Napoli capolista. Cinque gol subiti che pesano come macigni e che probabilmente chiudono il discorso rincorsa scudetto per i bianconeri.

A dare la sentenza sulla partita di ieri è l’ex giocatore della Juventus, Zibi Boniek, che sul suo profilo Twitter scrive: “La Juventus vinceva da 8 turni, perché? Perché non ha giocato contro una squadra come il Napoli, e aveva molta fortuna. Ieri sottomessa”. L’ex giocatore polacco usa un termine forte, ma che probabilmente descrive la realtà dei fatti, come “sottomessa”, riguardo la Juventus. Inoltre spiega con la fortuna le otto vittorie consecutive messe a segno dalla squadra di Allegri, che non ha trovato davanti sé in questo cammino una squadra come il Napoli, che ieri ha dimostrato la sua superiorità senza risparmiarsi. Adesso il Napoli sembra impossibile da fermare, mentre la Juventus vede riemergere fragilità e punti deboli importanti che già nella prima parte di stagione erano usciti allo scoperto ma che Allegri e i suoi erano riusciti a nascondere nuovamente sotto il tappeto. Vedremo quale sarà la reazione bianconera nelle prossime partite tra campionato e coppe.