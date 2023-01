DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Si apre la diciottesima giornata del campionato di Serie A con la super sfida tra il Napoli capolista e la Juventus

L’attesa è, finalmente, finita: per l’anticipo del venerdì della diciottesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano il Napoli capolista e l’inseguitrice più prossima, insieme al Milan, la Juventus.

I padroni di casa, guidati in panchina da Luciano Spalletti, arrivano all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria di Dejan Stankovic: decisive le reti del solito Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con dieci gol, e di Elmas su rigore. I campani veleggiano in vetta a quota 44 punti, sette in più dei rivali di giornata. La squadra di Massimiliano Allegri, nel turno precedente, ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva, tutte ottenute senza subire gol, contro l’Udinese di Andrea Sottil sul finale di gara grazie al gol del capitano Danilo, vicino al prolungamento di contratto. Alla vigilia, i due allenatori si sono punzecchiati scaldando la sfida, adesso è tempo del giudizio inappellabile del campo: ci aspettiamo spettacolo in campo e sugli spalti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen; Kvaratskhelia. All. Spalletti

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 44 punti; Juventus e Milan 37; Inter 34; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Lecce, Bologna ed Empoli 19; Salernitana e Monza 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Verona e Sampdoria 9; Cremonese 7

ARBITRO: Daniele Doveri