DIRETTA Napoli-Juve, Spalletti: “Allegri il più bravo di tutti, ma gli fa comodo il ruolo di compirmario” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico azzurro alla vigilia del big match scudetto tra il suo Napoli e la Juventus valevole per la 18esima giornata di Serie A

Dopo Allegri tocca a Luciano Spalletti parlare alla vigilia del big match del ‘Diego Armando Maradona’ tra il suo Napoli primo in classifica nonché fin qui imbattuto in casa e la Juventus seconda distanziata di sette punti.

La conferenza stampa del tecnico azzurro potrà essere seguita in diretta testuale qui su Calciomercato.it a partire delle ore 15.

ALLEGRI E LA FAVORITA – “Capisco che per Allegri sia conveniente ricoprire il ruolo di comprimario, ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Per la Juve certi investimenti si ripagano solo come obiettivi lo scudetto e la Champions. Non c’è quarto posto che soddisfa la Juventus. Allegri mi ha definito buffo, divertente e bravo? Buffo non lo so. Lui è il più bravo in carriera, lo dice il palmares. Mi inchino al suo palmares”.

PAURA – “Quando si vestono casacche così importanti la vedo dura giocare con la paura, paura non ce l’avrà nessuno, ci sono calciatori forti come personalità e tecnica e tutte e due giocheranno per vincere e sarà un grande spettacolo”.

GIOCO E PRIMA MOSSA – “La prima mossa la fa chi batte dal centro. Allegri ha sposato il motto della Juve: ‘Vincere non è importante è l’unica cosa che conta’. Qui a Napoli è passato Maradona e cerchiamo di esprimere bel calcio, non possiamo fare a meno di portarci dietro un po’ di quella bellezza. Loro probabilmente ci lasceranno campo, ma tu devi sapere interpretarla in maniera corretta. Dovremo essere pronti a fare questo. Le loro ripartenze e le loro possibilità individuali di decidere la gara sono tantissime. La prima considerazione deve essere quella di non perdere mai equilibrio sul modo di gestire e di andare ad attaccare”.

DIFFICILE SEGNARE ALLA JUVE – “Loro si abbassano davanti l’area di rigore, è più facile difensivamente rispetto a pressare alti, poi c’è la volontà di un calcio che vuoi fare, le capacità che ritieni abbiano i tuoi calciatori e se può piacere come spettacolo fare quel calcio lì al di là delle vittorie. Noi faremo ciò che ci piace e ciò che piace ai tifosi. Un tecnico è passato da qui, poco tempo fa. Si tratta di Sarri, che non ha vinto niente ma si parla solo del suo calcio e quindi ha un valore. Da qui è passato anche Benitez, che ha vinto un paio di titoli, si parla bene anche di lui, ma non ha impressionato come Sarri quindi c’è da starci attenti. A volte si lascia un segno più col visibile che con ciò che porti a casa senza un lavoro fatto sul campo”.

SCONTRI TRA TIFOSI NAPOLI-ROMA “Quelli che hanno voglia di picchiarsi anziché vedere uno spettacolo devono stare fuori dagli stadi e devono stare lontani dallo sport. Lo sport è dei nostri figli, dei bambini, delle donne, della gente che ama lo sport, di chi ama confrontarsi con gli altri e che vuole tirare fuori il meglio di sé. Queste cose non si possono vedere nel calcio. Bisogna che queste persone stiano a casa e se non ci stanno bisogna che gli sia imposto”.

PROMESSE – “Io prometto l’impegno. Anche per me il calcio è semplice. Io passo due terzi e mezzo della mia giornata dietro allenamenti e preparazione della partita. Io mi sono impegnato al massimo, prometto solo questo. I tifosi meriterebbero tre terzi d’impegno, ma quel mezzo bisogna che lo sfrutti per dormire, sennò non ce la faccio”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI