La Juventus mette la freccia, servono venti milioni

La Juventus ha la necessità di rifare le proprie corsie laterali: Allegri aspetta un terzino destro, il nome può essere quello giusto

Un terzino (ma anche due) per Allegri, o chi siederà sulla panchina della Juventus il prossimo anno. La squadra bianconera ha bisogno urgente di volti nomi sulle sue corsie difensive.

Qualcosa si proverà a fare già a gennaio, per dare consistenza alla voglia di rimonta scudetto che venerdì a Napoli avrà uno snodo importante anche se non decisivo. Qualche altra cosa verrà fatta in estate quando ci sarà anche maggior chiarezza sia dal punto di vista dell’organigramma societario dell’area sportiva, sia su quel che sarà il futuro tecnico della squadra. Il riferimento è ovviamente alla conferma o meno di Allegri, legata – come è ovvio che sia – ai risultati dei prossimi mesi.

Ad ogni modo con Cuadrado in bilico e non certo protagonista di ultime stagioni positive, la Juve a destra dovrà intervenire per forza e i nomi che circolano con più insistenza sono quelli di profili in scadenza: c’è Fresneda tra i preferiti, ma si è parlato anche di Dalot, mentre sembra ora più fredda la pista Karsdorp. Un altro nome, che potrebbe essere quello giusto, arriva sempre dal Portogallo ed è un profilo da tenere in considerazione.

Calciomercato Juventus, Joao Mario per la fascia

Dovesse non riuscire l’assalto a calciatori in scadenza di contratto, la Juve potrebbe decidere di fare un investimento per l’esterno di destra. Tra Fresneda e Dalot, potrebbe allora spuntare fuori Joao Mario. Ventitré anni, portoghese in forza al Porto, ha il contratto in scadenza nel 2027, rinnovato da poco.

Prenderlo non sarebbe certo una cosa da poco conto, considerate le esose valutazioni dei club portoghesi quando si tratta di cedere un loro giovane talento. Per la Juventus servirebbe allora un investimento di almeno 20 milioni di euro, una cifra sicuramente importante per un terzino. Per questo il nome rientra tra le ‘alternative’: le occasioni meno onerosa fanno più gola, ma non dovesse essere possibile coglierle, ecco che la virata sul portoghese sarebbe possibile.