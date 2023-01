Affare in chiusura, Depay ad un passo

Nuova avventura per Memphis Depay, l’affare è in dirittura d’arrivo e il giocatore ormai ad un passo

Un feeling che non è mai sbocciato e un matrimonio che sembra destinato a concludersi nelle prossime settimane. Il rapporto tra Memphis Depay e l’ambiente Barcellona non è mai decollato e l’olandese potrebbe presto fare le valigie.

Già in estate il nome di Depay è stato accostato a tanti club, ma anche nelle settimane pre-Mondiale, il nome dell’attaccante olandese è stato legato alla Juventus, ma pure alla Roma. Di certo c’è che lo spazio per il giocatore, sotto la gestione Xavi, è ridotto al minimo e il calciatore è pronto a cambiare aria visto lo scarso impiego (solo quattro presenze totali tra campionato e coppe). Il Barcellona non si opporrebbe alla cessione, ma, complice il contratto in scadenza nel prossimo giugno, il club catalano spera di poter ricavare qualcosa.

Depay verso l’Atletico Madrid, affare in chiusura

E in questo senso ci sarebbe un club particolarmente in vantaggio su tutti gli altri, compresi Roma e Juve. Si tratta dell’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’, che hanno visto partire Joao Felix in direzione Chelsea, sono alla ricerca di un innesto in attacco e l’olandese è stato individuato come il giusto profilo. ‘Marca’ sottolinea come la chiusura dell’affare sarebbe ad un passo e addirittura nei prossimi giorni la pratica potrebbe concludersi con l’ufficialità dell’acquisto. I rapporti tra Barcellona e Atletico Madrid sono ottimi, come testimoniano i recenti affari che hanno portato prima Suarez e poi Griezmann dalla Catalogna alla capitale. Depay potrebbe quindi essere il terzo giocatore nel giro di poche sessioni di mercato a compiere lo stesso tragitto. Stando a quanto riferito dalla Spagna, l’Atletico sarebbe anche disposto a versare un indennizzo ai ‘Blaugrana’ per concretizzare l’acquisto a titolo definitivo del giocatore olandese. Sembra dunque sempre più complicata la possibilità di vedere l’attaccante olandese in Italia: nel suo futuro pare esserci ancora la Spagna.