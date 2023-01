Chelsea, ora è fatta per Joao Felix: l’annuncio UFFICIALE

Il Chelsea mette a segno un altro colpaccio nel suo mercato di gennaio: arriva a Londra anche Joao Felix, il comunicato

Il Chelsea si conferma ancora protagonista assoluto del mercato di gennaio, con l’ufficialità, giunta poco fa, dell’acquisto di Joao Felix dall’Atletico Madrid.

Notizia che era nell’aria, dopo la poderosa accelerazione degli ultimi giorni del club londinese. Che mette a segno un rinforzo di grande spessore, accontentando anche il giocatore che voleva cambiare aria negli ultimi tempi, non trovandosi a proprio agio, all’Atletico Madrid, con Simeone. Il suo nome era uno dei più caldi in uscita dai ‘Colchoneros’ e il trasferimento, alla fine, si è concretizzato. Altro affare notevole per il Chelsea, che mette a segno un altro colpo dopo aver già portato a casa in questi primi giorni di sessione invernale Badiashile, Andrey Santos e Datro Fofana.

Chelsea scatenato, arriva anche Joao Felix: l’annuncio

In pochi minuti, arriva il doppio comunicato sia da parte del club londinese, che da parte degli spagnoli, per sancire l’affare. Il giocatore era arrivato già nella capitale inglese per le visite mediche e la firma.

Come anticipato da Calciomercato.it, affare da 11 milioni di euro circa in prestito oneroso, senza nessuna opzione per l’acquisto al termine della stagione. Contestualmente, infatti, Joao Felix ha prolungato di un’altra stagione il suo contratto già in essere con l’Atletico. La nuova scadenza è adesso a giugno 2027. Non un addio, dunque, ma soltanto un arrivederci a presto per il giovane portoghese. Che magari, a giugno, potrebbe non trovare più Simeone ma un altro allenatore sulla panchina dei ‘Colchoneros’. Ma questo lo scopriremo soltanto più avanti.