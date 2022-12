CM.IT | Vogliono i soldi per darlo a Mourinho: tutto su Roma-Depay

Il nome di Memphis Depay circola, in vista dell’imminente sessione di mercato di gennaio, per la Roma di José Mourinho

L’Olanda di Louis van Gaal continua la sua corsa al Mondiale in pieno svolgimento in Qatar. Gli ‘Oranje’ hanno sconfitto gli Usa negli ottavi di finale: 3-1 il risultato finale grazie ai gol di Memphis Depay, Daley Blind e Denzel Dumfries. Nel mezzo, Haji Wright ha accorciato le distanze nel corso della partita.

E gli occhi della Roma e dell’allenatore José Mourinho guardano con attenzione alla selezione olandese, da dove potrebbe arrivare un rinforzo di spessore per il reparto avanzato. I giallorossi hanno denotato, nel primo spicchio della stagione in corso, un problema in attacco visti i soli diciotto gol realizzati in quindici partite disputare nel campionato di Serie A. Tammy Abraham vive un momento difficile, che gli è costata anche la convocazione al Mondiale con l’Inghilterra di Gareth Southgate. Il bomber inglese ha realizzato solo tre reti, come Chris Smalling, mentre il capocannoniere della squadra è Paulo Dybala con cinque realizzazioni.

Tra le prime otto squadre in classifica, la Roma è quella che ha l’attacco peggiore. Dunque, nella prossima sessione di mercato, la società potrebbe decidere d’intervenire per rinforzare la squadra del trainer portoghese proprio per dare nuovo slancio e raggiungere gli obiettivi stagionali. Allo stato attuale, il quarto posto, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League, è occupato dai ‘cugini’ della Lazio di Maurizio Sarri in coabitazione con l’Inter di Simone Inzaghi ed è distante solo tre punti. Dunque, tutto è ancora possibile.

Depay-Roma, ecco quanto chiede il Barcellona

In questo discorso, si innestano le indiscrezioni che portano al bomber dell’Olanda, Memphis Depay. Si è parlato, infatti, della possibilità di prenderlo in prestito fino alla fine della stagione, subentrando al contratto in essere col Barcellona, in scadenza il prossimo 30 giugno, pagando solo l’ingaggio del calciatore. Il club catalano però, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, vorrebbe ricavare qualcosa dalla cessione del cartellino dell’ex Lione. La richiesta è minima, si aggira sui 2 milioni di euro. Poi, eventualmente, ci sarà da accontentare l’entourage di Depay, le cui richieste non sono basse, considerando anche l’ottimo Mondiale fin qui disputato. La situazione è in evoluzione, vi terremo aggiornati.