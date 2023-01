Marotta taglia e cuce con Dumfries e Skriniar: domani l’incontro decisivo

Marotta deve lavorare con degli equilibri delicati in casa Inter e al centro di tutto restano Skriniar e Dumfries: domani l’incontro

I nerazzurri in questo mercato di gennaio sono impegnati in una manovra complicata: trattare il rinnovo di Milan Skriniar. Dall’esito di questa trattativa si dipaneranno tutte le strategie future della dirigenza meneghina.

In questo scenario complesso, poi, bisogna cesellare anche la figura di Denzel Dumfries. L’olandese era arrivato nel capoluogo lombardo con grandi aspettative e con l’arduo compito di sostituire Achraf Hakimi nel cuore dei tifosi: dopo un buon impatto, ora sta vivendo un periodo di flessione preoccupante. Le voci di mercato e di un suo possibile addio al termine della stagione, in questo senso, non sono certo di aiuto. Nel frattempo, Beppe Marotta è impegnato in un’operazione di taglia e cuci per Simone Inzaghi: domani l’incontro decisivo per il futuro dell’Inter.

Domani l’incontro con Skriniar: Dumfries si allontana dall’Inter

Secondo quanto rivelato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, nella giornata di domani ci sarà il tanto atteso incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Milan Skriniar: sul tavolo il rinnovo di contratto.

Mentre i tifosi a San Siro hanno lanciato più di un messaggio al centrale per provare a trattenerlo, mostrandogli affetto e grande stima, le sirene straniere non si placano. La possibilità di guadagni molto superiori potrebbe avere un peso importante nella decisione del difensore nerazzurro. Marotta e Ausilio offrono a Skriniar, oltre ad un aumento dell’ingaggio, proprio una centralità nel progetto e l’incoronazione a futuro capitano nerazzurro.

L’altra figura chiave per quello che sarà il mercato dell’Inter, come vi abbiamo raccontato a più riprese sulle pagine di Calciomercato.it, è Denzel Dumfries. L’olandese è il primo indiziato ad essere sacrificato per portare i 60 milioni di attivo richiesti dalla proprietà alla dirigenza meneghina. Sull’ex PSV restano in pressing diversi club della Premier League, tra cui Chelsea, Manchester United e Tottenham: l’obiettivo di Marotta e Ausilio sarebbe quello di ottenere almeno 40/50 milioni dalla sua cessione, ricordando che in estate peserà circa 7 milioni a bilancio.