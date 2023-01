De Ketelaere fallisce ancora: adesso è diventato un problema

Charles De Ketelaere non ha convinto neanche stasera in Milan-Torino, quando Pioli gli ha dato l’opportunità di giocare dal primo minuto. Ecco cosa sta succedendo

Il Milan è stato eliminato dal Torino nella partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Sfortunato protagonista della partita è stato ancora una volta Charles De Ketelaere.

Il trequartista, schierato in questo caso da falso nove, ha anche colpito un palo, ma non è riuscito a mostrare i pezzi forti del suo repertorio e cioè legare il gioco e fornire assist ai compagni, ma anche la fisicità abbinata al talento tecnico. Sono quelli i motivi principali che hanno portato Paolo Maldini a puntare con forza su di lui, intravedendo in Belgio le doti di un calciatore che probabilmente doveva dare una marcia in più al Milan sotto l’aspetto qualitativo e delle soluzioni di gioco. Invece, le cose stanno andando in maniera profondamente diversa. Il giovane talento non sembra essersi integrato nel gioco del suo tecnico: rispetto alle prime uscite ha sicuramente perso fiducia e anche mordente. Il Torino doveva proprio essere l’occasione per dimostrare di poter stare al livello di un club come il Milan e che, una volta concluso il periodo d’adattamento, avrebbe iniziato a brillare. Ora, invece, di dubbi ce ne sono ancora di più ed è anche arrivato un ko pesante, che estromette i campioni d’Italia dalla Coppa Italia già agli ottavi. Una volta appresa l’eliminazione, i tifosi milanisti hanno tolto il beneficio del dubbio e l’hanno aspramente criticato sui social.

Fallimento De Ketelaere: valanga di messaggi sui social

Infatti, anche chi prima lo incoraggiava a fare meglio, non ha potuto fare a meno di criticare la prestazione del centrocampista offensivo.

C’è chi addirittura pensa non sia al livello di giocare in Serie A, mentre altri hanno evidenziato come il calcio di Pioli non si adatti alle sue caratteristiche. Un dubbio che da settimane sta attanagliando i supporters rossoneri e che ora si fa sempre più concreto, visto che anche stasera De Ketelaere non è stato schierato nel suo ruolo naturale, ma più avanzato. Di seguito vi mostriamo diversi tweet che raffigurano questa situazione.

L’ho difeso fino alla scorsa partita. Ma oggi non me la sento di farlo ancora. Cioè ma lo state vedendo #DeKetelaere? Cioè vi sembra una prestazione di un giocatore di Serie A? Con tutte le attenuanti del caso non puoi fare una prestazione del genere. Impalpabile. #MilanTorino — Donnie ❤️🖤1️⃣9️⃣ 🇮🇹🏆 (@donnie_darko82) January 11, 2023

Al momento, il problema di #DeKetelaere è l’adattamento al calcio di Pioli, che utilizza il trequartista in maniera atipica.

Pioli, in quel ruolo, predilige fisico e inserimenti più che qualità, non a caso a volte ha preferito Krunic. — Tommaso Alberto Fantini (@TommasoAlberto1) January 11, 2023

Charles De Ketelaere under Pioli pic.twitter.com/W8Eh7Pwc4q — GVESVS 🏆 🇮🇹 (@gvesvs) January 11, 2023

Sconfitta meritata.

Soporiferi, noiosi, senza gioco.

De Ketelaere attualmente non può giocare è totalmente fuori dal gioco, non sa dove stare e non cerca mai la giocata.

Comunque hanno fatto schifo tutti.#MilanTorino — Brutta Persona (@GBruttaPersona) January 11, 2023

Si può dire che De ketelaere è un flop? Cmq la partita con la Roma ci costerà x mesi. — Eugenio Bugli (@eugeniobugli) January 11, 2023