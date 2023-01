Milan eliminato dalla Coppa Italia! Passa il Torino con un gol al 114′

Milan e Torino si affrontavano questa sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco com’è andata tra i due club di Serie A

Il calendario non dà respiro alle squadre di Serie A e stasera è andata in scena una partita che comunque non è affatto banale e ha una storia, una tradizione unici.

Stiamo parlando di Milan-Torino. Dopo le fatiche e le sette camicie sudate dai cugini dell’Inter nella serata di ieri, stasera toccava ai campioni d’Italia dare delle risposte importanti e non sbagliare, nonostante l’ampio turnover applicato da Stefano Pioli. Non è andata esattamente così. La prestazione è stata opaca e il Torino non ha affatto steso tappeti rossi per il passaggio del turno. Anzi, il primo tempo inizia senza alcun dominio da parte dei padroni di casa ma qualche pesante occasione, da una parte e dall’altra. Tatarusanu si dimostra affidabile e salva i suoi in un paio di chances ghiottissime per gli ospiti. Il Milan comunque non sta a guardare e su assist di Sandro Tonali, Charles De Ketelaere di testa colpisce il palo.

Il Torino ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia: decisivo Adopo

Nel secondo tempo, la musica un po’ cambia. Soprattutto perché il Milan, senza alzare troppo il ritmo, aumenta la durata del possesso palla e gli attacchi verso la porta di Milinkovic-Savic.

Di contro, il Torino resta spesso schiacciato nella sua metà campo. Nel cuore della ripresa, arriva l’episodio che cambia la partita, o almeno così sembrava: Djidji viene espulso per doppia ammonizione e lascia i suoi in dieci uomini. In realtà, l’ingresso di Messias è la molla decisiva visto che in pochi minuti crea un’importante occasione da gol e causa l’espulsione. Con l’uomo in più il Milan forza nella metà campo dei granata, ma gli uomini di Juric reggono e senza troppi patemi, anche grazie a un Milinkovic-Savic in giornata di grazia. Si va ai tempi supplementari, dopo lo 0-0 dei primi novanta minuti, ma anche in questo caso i granata non vacillano, rendendosi protagonisti in più occasioni anche di potenziali palle gol. La precisione, però, manca da entrambe le parti, nonostante gli ingressi pesanti di Rafael Leao, Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Olivier Giroud. Incredibilmente, il Torino sfrutta poi uno svarione del Milan al minuto 114′ e passa in vantaggio: grande giocata di Lukic che lancia Bayeye. Assist per Adopo che segna un gol pesantissimo. Il risultato, nonostante il forcing finale, non cambia più: il Milan è già fuori dalla Coppa Italia, passa il Torino ai quarti di finale.