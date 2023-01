CM.IT | Wisniewski tra Serie A e Ligue 1: le ultime

Il centrale polacco è sbarcato a Venezia la scorsa estate diventando subito un pilastro della squadra ora allenata da Vanoli

Per Wisniewski si fa sempre più concreta la possibilità di un approdo in A. Come anticipato da CM.IT a Natale, oltre all’Empoli c’era un altro club di massima serie pronto a strapparlo al Venezia. Quel club era ed è lo Spezia, il quale nelle ultime ore ha mosso passi concreti. Alla corte di Gotti ci sono già i connazionali Kiwior e Reca.

Stando a quanto appreso ulteriormente da Calciomercato.it, i liguri devono vedersela anche con la concorrenza del Montpellier attualmente quattordicesimo in Ligue 1. Il futuro del difensore classe ’98 dovrebbe decidersi all’inizio della prossima settimana, dopo la gara col Genoa.

Wisniewski pilastro del Venezia: il club lagunare fiuta la plusvalenza

‘Colosso’ di 195cm, Wisniewski è approdato a Venezia la scorsa estate a zero dal Gornik riuscendo a diventare subito uno dei pilastri della squadra prima di Javorcic e ora di Vanoli.

Sempre in campo dal primo all’ultimo minuto, ha saltato solo la gara col Parma del 26 dicembre perché squalificato, Wisniewski è stato un grande affare per il Venezia, ora pronto a farci subito una plusvalenza. I lagunari sono disposti a cederlo in prestito con obbligo.