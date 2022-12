ESCLUSIVO | Wisniewski ‘vede’ la Serie A: sfida a due per il polacco

Il centrale classe ’98 è in Italia, al Venezia, l’estate scorsa diventando subito un punto fermo della squadra lagunare

Il Venezia sembra aver svoltato con l’arrivo in panchina di Vanoli. In sei partite, domani la prossima contro il Parma, il cinquantenne varesino ha conquistato dieci punti. Chiaramente ai lagunari servirà uno sforzo ulteriore per mettersi alle spalle la zona retrocessione provando magari ad avvicinarsi a quella playoff.

Come il suo predecessore, anche Vanoli ha deciso di puntare in difesa sul polacco Wisniewski arrivato la scorsa estate e subito affermatosi nell’undici titolare.

Nonostante le difficoltà della squadra attualmente sedicesima in B, il classe ’98 scuola Gornik è riuscito a contraddistinguersi attirando su di sé le attenzioni di diverse società di categoria superiore.

Calciomercato Empoli e non solo su Wisniewski del Venezia

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, per lo spilungone (è alto 1,95cm) nativo di Zabrze si è attivato l’Empoli aprendo un dialogo col Venezia. Ma i toscani devono vedersela con un’altra società italiana di Serie A, mossasi invece in direzione suo entourage, e una francese di Ligue 1.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, Wisniewski potrebbe lasciare Venezia e la cadettaria per 4-5 milioni di euro e con la formula del prestito più obbligo di riscatto.