Roma, le mille risorse di Mourinho: i gioielli tra le fila giallorosse

Josè Mourinho è a caccia di talenti per la sua Roma e osserva da vicino la Primavera giallorossa, dove ci sono possibili gioielli

Il futuro di José Mourinho è stato uno degli argomenti principali tra fine 2022 e inizio 2023. Prima la panchina della Nazionale portoghese e poi quella della Nazionale brasiliana sembravano essere opzioni per il futuro dello ‘Special One’. Ma il tecnico ha dato una risposta chiara senza proferire parola, dimostrando di essere completamente preso dal progetto Roma.

Infatti nella partita di Coppa Italia Primavera tra Roma e Lecce José Mourinho era presente in tribuna a osservare i giovani giallorossi. Dagli spalti è arrivata anche la protesta nei confronti del direttore di gara durante i rigori, che insisteva per la corretta posizione del pallone. Il tecnico ha così urlato: “Lascia tranquillo il bambino”, dimostrandosi dentro a un match in teoria non suo. Tra quei giocatori però potrebbe esserci qualche gioiello fondamentale per il presente e il futuro giallorosso.

Roma, Mourinho osserva i suoi gioielli: da Cassano a Majchrzak

Sin dall’inizio della sua avventura alla Roma Mourinho ha saputo valorizzare al meglio i giovani talenti presenti in rosa. L’esempio lampante è quello di Nicola Zalewski lo scorso anno, oppure Benjamin Tahirovic quest’anno, su cui sembra puntare molto. Vedendo la partita della Primavera, come fa spesso, lo ‘Special One’ avrà individuato altri talenti che potrebbero essere fondamentali anche nel calciomercato.

Filippo Missori, Dimitrios Keramitsis, Cristian Volpato, sono tutti giocatori che in maniera stabile si allenano anche con la prima squadra e vengono convocati. Hanno anche già avuto l’onore di esordire in maglia giallorossa tra i ‘grandi’. Altri talenti invece li osserva da vicino in attesa del momento giusto in cui lanciarli. Come Jordan Majchrzak, attaccante classe 2004 che nell’amichevole contro la Viterbese ha fatto entrare in campo nel secondo tempo. Oppure Luigi Cherubini, Claudio Cassano e Cristian Padula, tre attaccanti veloci e dotati di grande tecnica, che sono tra i top player della Primavera. Anche Gabriele Baldi avrà attirato l’attenzione di Mourinho nell’ultima partita, parando ben due rigori al Lecce. Tanti gioielli che alla Roma potrebbero tornare utili anche in chiave calciomercato. Infatti spesso l’inserimento di giovani talenti diventa fondamentale nelle trattative e chissà che queste nuove perle giallorosse non possano esserlo in un calciomercato difficile per la Roma.