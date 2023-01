Milan, dalla Francia l’erede di Maignan: ecco Raveyre

Il club rossonero guarda al futuro ed è pronto a mettere le mani su un nuovo estremo difensore, ancora una volta transalpino

Il calciomercato del Milan si è aperto con l’acquisto, a sorpresa, di un nuovo portiere. Proprio il primo gennaio i rossoneri hanno chiuso per Devis Vasquez.

Il colombiano classe 1998 è visto come un colpo in prospettiva per la prossima stagione. Il Milan, dunque, non ha chiuso all’arrivo di un altro estremo difensore. La situazione Mike Maignan, d’altronde, continua a tenere in ansia l’ambiente rossonero. Non si conoscono ancora i tempi di recupero del francese e la possibilità che salti anche l’andata degli Ottavi di finale di Champions League è davvero concreta.

Al club rossonero in questi giorni sono stati proposti diversi profili ma nessuno, al momento, ha davvero convinto. L’Atalanta non ha abbassato le richieste per Marco Sportiello e il Psg non ha aperto al prestito di Sergio Rico: la situazione è dunque abbastanza bloccata. Sta così prendendo piede la possibilità di continuare a dare fiducia a Ciprian Tatarusanu. Il rumeno è stato titolare sia contro la Salernitana che contro la Roma. Non ha certo il carisma di Maignan ma nelle due partite non sono stati fatti errori grossolani. Si continuerà a monitorare il mercato ma salvo disastri, Tatarusanu resta il favorito a sostituire il francese fino al suo rientro.

Milan, Raveyre fin da subito: i rossoneri ci provano

Ma in estate sarà rivoluzione. Il Milan, infatti, si sta muovendo con forza sul mercato dei portieri. Il rumeno, salvo cambi di programma, farà le valigie, al pari di Mirante, che in questi giorni è stato sondato da Cagliari e Spezia. Alle spalle di Mike Maignan spazio dunque a tanti volti nuovi: quello, chiaramente, di Vasquez e Marco Sportiello, con il quale si è trovato un accordo di massima.

Il Milan, però, guarda al futuro ed è pronto a mettere le mani anche su Noah Raveyre. Ha 17 anni, ne compirà 18 il prossimo 22 giugno e in Francia ne parlano un gran bene. Il suo nome è orbita rossonera ormai da tempo. E’ un profilo seguito e ampiamente conosciuto da Moncada e i suoi uomini. Anche lui come Sportiello ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. E’ pronto ad arrivare a parametro zero ma si sta lavorando per anticipare il suo approdo a Milanello. Al momento però la richiesta del Saint-Etienne per liberarlo subito è stata considerata troppo alta dai rossoneri.

I transalpini stanno provando in tutti i modi a prolungare il contratto del classe 2005 ma la scelta, ormai, appare presa. Una scelta, quella di non firmare il rinnovo, che non sta certo aiutando Raveyre, che in stagione ha giocato solamente una partita in Ligue 2, nel 6 a 0 contro l’AC Le Havre, in cui gol subiti sono stati ben tre.

Se dovesse rimanere con i biancoverdi la situazione, da qui a fine stagione, difficilmente cambierebbe. Raveyre è anche nel giro della Nazionale francese Under 17, con la quale ha disputato due partite. Il classe 2005 viene considerato un portiere esplosivo, molto abile tra i pali, oltre che nelle uscite. Chiaramente deve migliorare ancora tanto, soprattutto con la palla tra i piedi, ma gli scout rossoneri non hanno avuto alcun dubbio su di lui. Raveyre è il portiere del futuro.