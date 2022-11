Il Milan cambia tra i pali: scelto il nuovo portiere

La squadra di Stefano Pioli è pronta ad accogliere un nuovo secondo portiere. Ecco il vice di Mike Maignan

Sono state solamente nove le partite giocate da Mike Maignan con la maglia del Milan nella prima parte di stagione. Un doppio problema al polpaccio per il francese ha portato Stefano Pioli a doversi affidare a Ciprian Tatarusanu.

Il rumeno non è sempre stato perfetto e ai difensori è mancata la guida e il carisma dell’ex Lille, che dalla prima partita del 2023 è pronto, però, a riprendersi il posto tra i pali.

Tatarusanu tornerà così ad accomodarsi in panchina e quella contro la Fiorentina potrebbe essere stata, davvero, la sua ultima gara in maglia rossonera. Il contratto dell’estremo difensore rumeno, d’altronde, scadrà il prossimo 30 giugno ed è molto probabile che non venga prolungato. Come scritto nei giorni scorsi, Stefano Pioli ha mostrato fiducia in Tatarusanu ma il Milan si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo portiere. Il rumeno, infatti, non è l’unica pronto a salutare. Anche Antonio Mirante, infatti, ha un accordo in scadenza, che non verrà rinnovato. L’acquisto di un estremo difensore appare dunque d’obbligo.

L’idea è quella di trovare un portiere italiano, per non appesantire la lista, che ha bisogno di calciatori cresciuti nel nostro paese, di un nuovo straniero. Sul taccuino di Maldini e Massara sono così finiti Terracciano e Sportiello, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Milan, contatti con l’agente per bloccare il portiere

Negli ultimi giorni, però, ha preso sempre più piede la pista che porta al portiere dell’Atalanta. Il vice Musso oggi è in balzato in pole e a breve ci saranno nuovi contatti con l’agente di Sportiello per riuscire a trovare un accordo definitivo. I rapporti tra il Milan e il procuratore del 30enne di Desio sono ottimi e questo non fa che favorire la trattativa. Marco Sportiello in stagione ha giocato sei partite in Serie A, subendo sette gol e mantenendo la porta inviolata in due circostanze. Ricordiamo, infine, che il Milan ha praticamente messo le mani su Noah Raveyre, portiere classe 2005 del Saint-Étienne, che potrebbe completare il reparto.