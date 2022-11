DIRETTA | Milan-Fiorentina, Pioli: “Non bisogna fermarsi. La classifica non ci piace” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match contro i viola, con cui si chiude il 2022. Ecco le sue parole

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a rialzare la testa dopo il pareggio contro la Cremonese. Un successo contro la Fiorentina, domani sera a San Siro, per chiudere bene il 2022.

Il tecnico campione d’Italia presenta la partita, valevole per la quindicesima giornata di Serie A, in conferenza stampa.

Seguila LIVE con Calciomercato.it:

Si chiude il 2022, che ha portato allo Scudetto – “Auguro le migliori cose a Gazidis, che ieri ci ha salutato. Conosciamo Giorgio Furlani, che darà continuità al progetto del club. Veniamo da una brutta prestazione. Vincere contro la Fiorentina? Significherebbe tanto, vorrebbe dire non arrendersi ad una classifica che non ci piace. Il campionato è ancora lungo ma da domani dobbiamo dimostrare di poterlo fare”.

Inizio complicato per i giovani – “Il disfattismo e la negatività di fuori non ci interessa. Per me era normale dargli il tempo per questo cambiamento. Qua dentro abbiamo una regola, stiamo aiutando tutti per farli rendere al massimo e saranno pronti per essere da Milan”.

Sfida alla Fiorentina – “Sappiamo cosa fare la Fiorentina, c’è grandissimo rispetto ma noi determiniamo la nostra prestazione”.

Mondiali in vista – “Affidabilità, professionalità… io ho grande fiducia nei miei giocatori ma è evidente che sia una cosa anomala”.

Anti Napoli – “E’ sbagliato pensare agli avversari. Noi vogliamo fare tantissimi punti. Non abbiamo nessuno da inseguire. Vogliamo solo esprimerci al meglio”

Periodo Leao – “Non è così facile mantenere il livello giocando così tanto ma uno con le sue qualità deve riuscirci”.

Difesa blindata con Kjaer – “Quando i numeri sono grandi non può essere un caso. Kjaer è un leader. Nel calcio è importante parlare e Simon lo fa bene. Comunicare è molto importante”.

Mike Maignan – “Sta sicuramente meglio ma non è pronto per domani”.

De Ketelaere ai Mondiali – “E’ difficile fare previsioni ma è normale che per un calciatore sia i top. Mi auguro che faccia benissimo”.

Thiaw – “Arriva da una squadra che ha giocato sempre a tre. E’ stata una partita semplice in fase difensiva, si poteva portare più”.

Tatarusanu – “Ha avuto prestazioni in crescendo. E’ stato più presente in area e anche in fase di costruzione”.

Futuro Ibra – “Il programma è di farlo venire a Dubai. E’ presto per dire se ci sarà contro la Salernitana. Lo capiremo quando saremo lì”.