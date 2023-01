La Juve pesca nella serie B inglese: vuole anticipare tutti per la giovane star

La Juventus cerca profili giovani per l’attacco e l’ultimo nome spunta dal Marocco di Regragui, ma è un outsider

In questo mercato al risparmio i più bravi sono quelli che trovano occasioni e scovano talenti, oppure che sono più rapidi degli altri sui calciatori a parametro zero. In questo senso il Mondiale appena passato, ancora neanche un mese fa, è stata senza dubbio una grossa vetrina.

Lo è stato sicuramente per gente come Cody Gakpo, attaccante olandese ormai ex PSV che ha scelto il Liverpool. Nel frattempo si è intrecciata la telenovela Enzo Fernandez, campione del mondo con l’Argentina e miglior giovane del torneo. Su di lui sono piombati lo stesso Liverpool e il Chelsea, che in un primo momento sembrava poter pagare la clausola di 120 milioni. Poi l’allenatore del Benfica Schmidt ha portato tutto allo scoperto, blindando il giocatore e facendo capire che invece i Blues hanno provato a trattare offrendo molto meno. E nelle ultime ore lo stesso tecnico ha ribadito che “la telenovela è chiusa” ed “Enzo rimarrà con noi. Ama il Benfica”. Probabilmente solo questione di tempo. A stupire è stato però soprattutto il Marocco di Regragui, diventanto un idolo in patria ma apprezzatissimo in tutto il resto del globo.

Calciomercato Juventus, occhi su Zaroury: gioca nella serie B inglese

Proprio nel Marocco arrivato fino in semifinale ci sono alcuni giocatori strettamente correlati alla Serie A. E non solo perché giocano nel nostro campionato come Sabiri e Amrabat, su cui ci sono alcuni club di Premier e – in Spagna dicono – anche l’Atletico Madrid. In questi giorni vi abbiamo parlato largamente di Azzedine Ounahi, con il Napoli che sta spingendo e ha presentato un’offerta. Gli azzurri vogliono chiudere il colpo per giugno, l’Angers vuole spuntare ancora qualche milione e si continua a trattare. In attacco si sono messi in mostra Ziyech ed En-Nesyry. Molto meno invece Anass Zaroury, che è sceso in campo solo meno di mezz’ora nella finale per terzo e quarto posto contro la Croazia. Ma con la maglia numero 10. E pensare che lui, nato in Belgio, aveva fatto tutta la trafila delle giovanili proprio con i Diavoli Rossi prima di scegliere la nazionale marocchina.

Nulla di clamoroso, si tratta di un ragazzo di 22 anni (compiuti a novembre) alle primissime armi in nazionale, entrato nel giro davvero da poche settimane. Ma che in poco tempo si è conquistato la chiamata del ct grazie alle prestazioni con il suo Burnley. Che non hanno lasciato indifferente neanche la Serie A e non una squadra qualsiasi. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la Juventus avrebbe acceso i radar su di lui – classe 2000 – mostrando i primi segnali di interesse.

Zaroury gioca appunto nel Burnley, squadra di Championship ovvero la serie B inglese. Ma in questi mesi sta facendo bene, ha segnato cinque gol in campionato, per un esterno offensivo niente male. E sui social è già seguitissimo con più di 1 milione di followers su Instagram. Anche considerando le coppe il bottino totale sale a 9 gol dal suo arrivo in Inghilterra. Con tanto di doppietta al Bournemouth in FA Cup pochi giorni fa. È un giocatore d’attacco, cresciuto in Belgio che è sempre più fucina di talenti, agisce sulla trequarti o come seconda punta, ma sta dando il suo meglio come esterno sinistro. La Juventus ci avrebbe fatto un pensierino e con lei pure il Getafe, altra squadra che osserva Zaroury. È arrivato ad agosto al Burnley, ora primissimo con 5 punti di vantaggio, il suo costo non può essere eccessivo al momento ma in caso di promozione può lievitare.