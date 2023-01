Calciomercato Juventus, lascia la Roma e firma oggi

Movimenti di mercato a sorpresa tra Juventus e Roma, lascia i giallorossi ed è pronto a firmare subito per i bianconeri

Nel corso degli anni, la rivalità tra Juventus e Roma ha scritto importanti pagine di storia del calcio italiano e del calciomercato. Un duello che qualche anno fa si è proposto a più riprese anche in chiave scudetto.

Ora, sono numerosi gli intrecci che possono riguardare le due squadre sul mercato delle trattative. Bianconeri e giallorossi sono accomunati dalla necessità di operare con oculatezza in questo mese di gennaio e attendere cessioni per poter agire in entrata, anche se per motivi diversi, e con obiettivi diversi. La Juventus, rinfrancata da una clamorosa serie di vittorie consecutive, ripensa addirittura allo scudetto e mette nel mirino il big match di venerdì al ‘Maradona’ con il Napoli per riaprire tutti i giochi. La Roma resta aggrappata con i denti al treno Champions, continua a non incantare con il gioco ma intanto ha strappato un pari preziosissimo in casa del Milan per restare a -3 dal quarto posto dell’Inter. Sul mercato, come detto, ci sono situazioni che riguardano entrambe in maniera congiunta. Nel mirino di Juventus e Roma, per l’attacco, c’è Zaha. Va posto poi sempre un occhio particolare alla situazione Karsdorp, che può intrecciarsi con quella di Bellerin e Odriozola per un vero e proprio valzer di esterni tra Torino e la Capitale, come raccontato da Calciomercato.it. Ma non soltanto questo.

Juventus, ‘acquisto’ dalla Roma: un dirigente lascia la Capitale e approda in bianconero

C’è infatti un trasferimento pronto a concretizzarsi subito, con un addio alla Roma e una nuova avventura nella Juventus. Un trasferimento che però non riguarda nessuno dei giocatori di Mourinho, ma un ormai ex dirigente giallorosso.

Si tratta di Paolo Monguzzi. Per quasi due anni, il dirigente è stato alla Roma con il ruolo di Venue Business Director, vale a dire come manager deputato alla gestione logistica degli eventi riguardanti il club. Un ruolo che però si è concretizzato soprattutto nella gestione della biglietteria delle gare casalinghe. Anche a lui si devono i 18 sold out di fila della Roma. Monguzzi si è dimesso ed è pronto ad accasarsi alla Juventus.