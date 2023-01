Juve, hanno deciso di sacrificarlo a gennaio: il prezzo è fissato

La Juventus osserva il proprio pallino, che alla fine è stato messo sul mercato anche per gennaio ma c’è una società più avanti

Quello in corso sarà un calciomercato abbastanza al risparmio, probabilmente più del solito rispetto agli anni passati in cui era già decisamente meno scoppiettante. In Serie A i movimenti saranno davvero minimi, ma non significa che sarà nullo. Al momento sono tutti concentrati sul campo, qualcosa potrà muoversi col passare delle settimane.

Anche per questo le società e gli allenatori tendono a tenersi stretti i propri giocatori, ma movimento resta attorno soprattutto a quelli in scadenza di contratto. E in Serie A come all’estero ce ne sono parecchi, a partire dal più noto, Milan Skriniar. Ieri l’ennesimo messaggio dei tifosi dell’Inter con cori e striscioni, ma i giorni di riflessione sono ancora in corso. Allo stesso modo Chris Smalling, diventato imprescindibile per la Roma che gli ha avanzato la sua offerta e ora attende la risposta dell’inglese. Che tra l’altro è uno dei possibili eredi o, sperano i nerazzurri, compagni in nerazzurro di Skriniar. La musica cambia poco in Europa, ad esempio in casa Barcellona c’è il solito Depay. L’olandese è stato molto vicino in estate alla Juventus, come profilo è rimasto sempre in orbita bianconera e Serie A, accostato pure alla Roma.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid piomba su Depay: il Barcellona vuole 10 milioni

Depay è una sorta di pallino per la Serie A, soprattutto grazie alla sua duttilità unita al grande senso del gol. L’olandese non è una prima punta vera, ma può segnare come un bomber. Nei giorni scorsi Xavi è stato chiarissimo sulla sua cessione e quella di Kessie, blindandoli entrambi ed esprimendo la volontà che nessuno vada via a gennaio.

Poi la realtà dei fatti può spesso essere diversa. E in questo caso dice che il Barcellona ha bisogno di incassare e lo sacrificherebbe anche in inverno, andando ‘contro’ il suo allenatore. L‘Atletico Madrid è diventata una pista calda dopo la cessione di Joao Felix al Chelsea, che a breve dovrebbe diventare anche ufficiale.

Ai Colchoneros serve un sostituto e Depay sarebbe quello ideale. Anche perché richiederebbe un esborso limitato, anzi l’intenzione è chiedere un prestito fino a fine stagione. Soluzione che difficilmente il Barcellona accetterà, proprio perché ha necessità di incassare. E quindi i blaugrana hanno fatto il prezzo per l’ex Lione: secondo ‘El Chiringuito’, la cifra chiesta è di almeno 10 milioni di euro. Si tratta comunque di numeri importanti per il mercato di gennaio, ma quello del Barca è anche una sorta di avviso per le altre società. In Inghilterra su Depay c’è anche il Newcastle, che problemi di soldi non ne ha. Intanto le italiane continuano a osservare gli sviluppi, pronte a entrare in gioco – magari anche il Milan oltre alla Juve – ma solo per l’estate a parametro zero.