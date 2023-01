Inter sul filo del rasoio, non cambia il destino di Thuram: offerta immediata

L’Inter è da tempo a caccia del bomber sul calciomercato. Arriva, però, l’offerta immediata, nonostante un colpo sia già stato completato

L’Inter dovrà muoversi con grande oculatezza e attenzione sul calciomercato, alla ricerca delle occasioni giuste per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra i nomi in lizza per i nerazzurri c’è sicuramente quello di Marcus Thuram. L’attaccante è finito nella lista di Giuseppe Marotta fin dall’addio a suon di milioni di Romelu Lukaku in direzione Chelsea, ma poi il tecnico ex Lazio ha preferito puntare su Joaquin Correa. Il francese, che intanto si era anche infortunato, è tornato in grande spolvero, mostrando i pezzi forti del suo repertorio. Parliamo di dribbling, gol, assist: semplicemente la capacità di fare la differenza e che sicuramente ha nel sangue, visto il dna che si ritrova. Sia in Bundesliga, sia durante il Mondiale l’attaccante ha mostrato le sue doti, rendendosi decisamente utile nel percorso della Francia fino alla finale e sfiorando la vittoria fino all’ultimo respiro. Il calciomercato, intanto, è rimasto sullo sfondo, ma con dinamiche ben definite per il destino di Thuram. Ve lo raccontiamo da mesi, come vi raccontiamo l’interesse dell’Inter, ma sottolineando che l’operazione resta difficile per i nerazzurri. Anche per le trattative che intanto proseguono all’estero.

Il pressing del Chelsea è alto per Thuram, nonostante Joao Felix

L’arrivo di Joao Felix al Chelsea è ormai cosa fatta e alcuni hanno anche pensato che potesse soddisfare la voglia di rivoluzione offensiva per i Blues.

In realtà, potrebbe non essere affatto così. Infatti, secondo quanto riporta ‘Sky Sports’, i londinesi non hanno alcuna voglia di attenuare il pressing per Thuram. In Inghilterra sostengono che il prestito del portoghese non sarà l’atto finale di questo calciomercato. L’attaccante che piace all’Inter resta un’opzione decisamente seria per i Blues che stanno considerando un’offerta ufficiale nell’immediato, senza aspettare la scadenza del contratto. Thuram, però, ha le idee decisamente chiare: non vuole muoversi nella sessione invernale. Vedremo chi avrà la meglio nelle prossime settimane.