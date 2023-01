La salvezza di Pirlo passa dall’ex Juve: Diagne tra gol e mercato

Il Fatih Karagumruk, guidato in panchina da Andrea Pirlo, risale la china della Super Lig grazie anche ai gol di Diagne

Dal momento in cui è ripresa la Super Lig, il massimo campionato turco, il Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo, accostato alla panchina del Belgio, ha conquistato sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Domenica, tra le mura amiche, è arrivato il rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Konyaspor: in vantaggio di due reti, la squadra di Pirlo si è fatta rimontare fino al 2-2. Al minuto 88 è arrivato il 3-2, ma non è bastato visto che al 95’ è arrivato il gol del definitivo pareggio. Un punto che, comunque, muove la classifica e allontana la zona retrocessione, adesso distante tre punti, ma con tante squadre messe alle spalle. Un periodo positivo che porta la firma di un attaccante che in Italia ha vestito anche la casacca della Juventus e che ieri ha realizzato la rete del momentaneo 2-0.

Stiamo parlando di Mbaye Diagne, 31enne bomber arrivato in bianconero dal Bra nell’estate del 2013 dopo aver segnato caterve di gol in Serie D. Con la maglia della Juve non ha mai giocato in gare ufficiali e, nel suo lungo girovagare, ha trovato ‘casa’ in Turchia. Prima con la maglia del Kasimpasa e poi con quella del Galatasaray, che lo acquistò nel 2019 per 10 milioni di euro. Un breve passaggio in Inghilterra, al West Bromwich Albion, prima di fare ritorno in giallorosso e poi diventare il numero 9 di Pirlo.

Diagne, 10 gol e la Premier sempre nei pensieri

Diagne ha, fin qui, realizzato dieci gol in diciassette partite di campionato. Un bottino di tutto rispetto per un giocatore che milita in una squadra in lotta per non retrocedere. E le sue prestazioni non sono passate inosservate. Alcuni club italiani hanno chiesto informazioni, ma il 31enne calciatore sogna di tornare, un giorno, in Premier League. Il contratto col Karagumruk è in scadenza il prossimo 31 maggio e non è esclusa la possibilità di una permanenza fino alla fine della stagione. Ma il calciomercato di gennaio è lungo e tutto può ancora succedere.