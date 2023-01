L’Inter ora rischia tantissimo, Marotta è in ansia: arriva il Barcellona

Beppe Marotta rischia di dover rinunciare all’obiettivo primario di questi ultimi mesi, ma attenzione anche all’assalto Chelsea a gennaio

L’Inter e Lukaku ad oggi sembrano sempre più lontani. Le prestazioni e soprattutto le condizioni fisiche del belga mettono in bilico il suo futuro in nerazzurro. Nella prima parte di stagione Big Rom non c’è praticamente stato, ma è volato al Mondiale e ha fatto male come tutto il resto dei compagni.

Ma la prestazione e gli errori nell’ultimo match del girone che è costato l’eliminazione resta emblematica. Inzaghi non l’ha mai avuto a disposizione, il suo rientro è andato per le lunghissime e alla fine è avvenuto contro il Napoli. I nerazzurri hanno vinto sì, ma grazie a una rete di Dzeko e Lukaku non era evidentemente in condizione. Non a caso ha chiuso la sfida molto stanco e poi a Monza ha completato l’opera fermandosi di nuovo. Il giocatore di proprietà del Chelsea salterà la Coppa Italia col Parma, potrebbe ancora tornare per il derby di Supercoppa la prossima settimana. Ma il suo futuro è arrivato a un punto di svolta già adesso. L’Inter ha investito 20 milioni tra prestito e ingaggio, allo stato attuale sembra escluso che in estate bissi prolungando il prestito. Soprattutto ora che Big Rom compirà 30 anni. Non a caso è già pronto il sostituto, ma Marotta rischia di perdere pure lui.

Calciomercato Inter, anche il Barcellona su Thuram per giugno. Ma il Chelsea…

Il nome è ovviamente quello di Marcus Thuram, bomber del Borussia M’Gladbach capace di segnare già 13 gol in stagione in 17 partite in tutte le competizioni. Numeri che fanno venire l’acquolina in bocca però non solo all’Inter. I nerazzurri hanno qualche arma a disposizione, a partire dal legame affettivo visto che il ragazzo è nato in Italia.

Il fatto poi che Marotta lo avesse già preso qualche mese fa, prima dell’infortunio. Ma, essendo svincolato a giugno, il francese vicecampione del mondo può scegliere chi vuole. Anche perché le pretendenti non mancano. Come racconta il ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona non può muoversi a gennaio per i noti problemi finanziari, ma per giugno lo ha già messo nel mirino. Thuram è nei radar blaugrana, piace perché può fare l’attaccante centrale come l’esterno (viene utilizzato così da Deschamps in nazionale). Ma soprattutto piace perché non bisogna pagare il cartellino.

I rapporti degli scout sono stati favorevoli, lo hanno seguito anche dal vivo, ma ovviamente proprio per questo c’è tanta concorrenza. Il Chelsea ci pensa e – come scritto da Calciomercatonews.com – può anticipare tutti già a gennaio dopo aver preso anche Joao Felix. I Blues al momento sono la squadra più pericolosa, anche se Thuram interessa pure al Newcastle, al Bayern Monaco e sono state accostate anche Atletico e Real Madrid. Oltre all’Inter, ovviamente, che però lo prenderebbe in estate. Anche il Barcellona, inoltre, giocare l’arma del ‘cuore’, perché Marcus Thuram ha giocato proprio con i blaugrana tra i 9 e gli 11 anni, tra il 2006 e il 2008 quando papà Lilian giocava al Camp Nou. In squadra c’era il suo idolo Henry, oltre a Leo Messi con cui ha scambiato pure qualche palleggio. Insomma, per l’Inter la faccenda si fa sempre più complicata.