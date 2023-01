No al rinnovo: l’intreccio allontana Leao dal Milan

Non rinnova e pensa all’addio, il Milan ora rischia davvero di perdere Leao: ecco l’intreccio che può coinvolgere il portoghese

Il Milan mastica amaro dopo il 2-2 in casa contro la Roma. I rossoneri hanno a lungo condotto la partita e fino a tre minuti dal novantesimo erano sul 2-0.

Nel finale è successo il patatrac con due gol subito su calci piazzati che hanno portato via due punti preziosi in chiave scudetto alla squadra di Pioli. Ora il Napoli è lontano sette lunghezze, mentre la Juventus ha appaiato i campioni d’Italia e si candida a vera rivale della formazione di Spalletti.

Per i rossoneri è il momento di rialzarsi subito, mentre Maldini e Massara continuano il lavoro sul fronte rinnovi. Come raccontato da Calciomercato.it, quello di Bennacer è ormai in ghiaccio e si attende soltanto l’ufficialità. Non si è ancora sbloccata, invece, la situazione Leao: le parti vorrebbero continuare insieme, ma serve trovare la giusta quadra a livello economico e non è certo semplice. Lo diventa ancora di meno se la questione Leao si intreccia con quello di un altro calciatore di primo livello, in scadenza nel 2024.

Calciomercato Milan, l’intreccio con Vinicius porta via Leao

Si parla di Vinicius, uno dei maggiori talenti in forza al Real Madrid. Anche lui in scadenza a giugno 2024, anche lui senza che ancora ci sia stata la fumata bianca per il rinnovo.

Anzi, le ultime notizie che arrivano dalla Spagna (ne parla ‘el desmarque’), racconto di un esterno brasiliano che starebbe valutando di non prolungare il contratto con il Real e di provare l’esperienza in un altro campionato.

Alla base di questa scelta ci sarebbe l’ultimo episodio di razzismo di cui è stato vittima e – stando alla fonte prima menzionata – potrebbe portare Vinicius a prendere una decisione drastica. Con Vinicius via, Florentino Perez avrebbe la necessità di piazzare un colpo da novanta proprio nel ruolo di Rafael Leao. Ed allora immaginare un assalto del Real per il portoghese non sarebbe una ipotesi campata in aria. Tutto, ovviamente, ancora in divenire con il Milan che proverà ancora ad avere il sì al rinnovo di Leao e l’affare Vinicius che potrebbe cambiare tutte le carte in tavole.