Da Karsdorp a Smalling, Tiago Pinto svela: “Sistemeremo la situazione”

Il general manager della Roma prima del big match contro il Milan esce allo scoperto sulle situazioni di mercato legate a Karsdorp e Smalling

Servirà la Roma delle grandi occasioni per tenere testa al Milan questa sera a San Siro. I giallorossi affrontano la squadra di Pioli in una partita in cui in palio ci saranno tre punti fondamentali per entrambe le squadre. I giallorossi vogliono continuare a inseguire il treno che porta al quarto posto per la qualificazione in Champions League.

Mentre il Milan vuole rispondere alle vittorie di Juventus e Napoli e allungare di due punti sull’Inter, fermato ieri dal Monza. Prima della partita odierna il general manager della Roma, Tiago Pinto, ai microfoni di Dazn si è soffermato sui due argomenti fondamentali del calciomercato giallorosso, ovvero il futuro di Rick Karsdorp e Chris Smalling. Due situazioni da risolvere il prima possibile.

Pinto allo scoperto: “Karsdorp? Lavoriamo insieme. Sistemeremo la situazione di Smalling”

Due situazioni determinanti nel calciomercato della Roma invernale e per la prossima stagione. La prima riguarda la cessione di Rick Karsdorp, che dopo la rottura con Mourinho e la società e le parole del legale Salvatore Civale in esclusiva a Tv Play, è ormai destinato a lasciare la capitale, col Fulham sulle sue tracce. Sull’olandese Tiago Pinto ha dichiarato: “Su Rick stiamo lavorando insieme ai suoi procuratori per trovare la soluzione giusta per entrambe le parti”. Dunque un lavoro insieme all’entourage del giocatore per riuscire a risolvere questo caso.

Per quanto riguarda Chris Smalling, il cui contratto scadrà a giugno e su cui continua a esserci l’interesse dell’Inter e non solo, il general manager ha affermato: “Oggi è titolare, penso che potrà fare una grande partita. La voglia di entrambe le parti è di continuare insieme e a suo tempo sistemeremo la situazione”. C’è quindi la voglia di entrambe le parti di trovare la soluzione giusta per rinnovare il ‘matrimonio’ tra le parti. La sua offerta a Smalling la Roma l’ha già presentata, con un biennale a circa 5 milioni di euro, oltre alla possibilità di rinnovo annuale presente nell’attuale contratto, che solo Smalling può attivare. Ora la palla passa a lui.