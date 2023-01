Prestazione super e rimpianto tra i pali: in Serie A lo vogliono tutti

L’estremo difensore esaltato dai tifosi sui social: ancora una prestazione super per il calciatore arrivato a gennaio

Il Milan ha iniziato l’anno con un successo importante contro la Salernitana. Un 2 a 1 che non racconta, però, realmente quanto successo allo stadio Arechi di Salerno.

Sandro Tonali e compagni hanno sofferto nei minuti finali, rischiando il pareggio beffa, ma la partita, a detta di tutti, è stata ampiamente dominata. I gol sarebbero dovuti essere molti di più ma non è certo un caso se il migliore in campo sia stato Guillermo Ochoa.

L’estremo difensore messicano, al suo esordio in Serie A, ha parato di tutto, negando la gioia della rete, in più di una circostanza, a Olivier Giroud ma non solo. Il 37enne di Guadalajara è stato così il migliore in campo, con un otto in pagella. Una prestazione decisamente ben diversa da quella di Ciprian Tatarusanu, che ha subito la rete, di Bonazzoli, al primo e unico tiro in porta.

In molti hanno pensato che quella di Ochoa fosse stata la classica super partita che capita poche volte in stagione ma il messicano si è ripetuto contro il Torino. Il classe 1985 della Salernitana è stato protagonista di un primo tempo perfetto: tanti, ancora una volta, gli interventi decisivi che hanno tenuto a galla la propria squadra. Nella ripresa è arrivato così il pareggio di Vilenha e altre due grandi parate di Ochoa, prima su tiro ravvicinato di Miranchuk, poi su quello dalla distanza di Rodriguez.

Sui social i tifosi, non solo del Milan, si sono inevitabilmente scatenati, esaltando la prova del messicano. C’è chi lo vorrebbe anche al Napoli… ma oggi chi avrebbe più bisogno di un portiere affidabile è chiaramente il club rossonero, alle prese con l’infortunio di Mike Maignan, per il quale non si conoscono ancora i tempi di recupero.

Calciomercato Milan, occasione mancata: è caccia aperta per il portiere

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di puntare sul giovane Devis Vasquez. Un colpo in prospettiva per i rossoneri che non chiude le porte ad un nuovo acquisto tra i pali. Il Milan è pronto a cogliere le occasioni che si presenteranno.

Si tengono vive la pista Sergio Rico ma serve il via libera del Psg e quella che porta a Marco Sportiello. Per l’italiano, con il quale si è raggiunto un accordo di massima, occorrono 4-5 milioni. Troppi per un giocatore che andrà in scadenza a giugno.

Ochoa, arrivato a costo zero, per quello che sta dimostrando, sarebbe potuto essere un ottimo affare ma a goderselo sarà la Salernitana, brava ad anticipare tutti. Le sue parate saranno utili per conquistare la salvezza.

Che portiere Ochoa — I’M ⅁ƎИИYᗡ ツ (@GennyD083) January 8, 2023

#Ochoa, così come durante tutta la sua carriera, anche oggi si sta dimostrando il portiere più sottovalutato del mondo. #SalernitanaTorino — Vins Delle Curti 🌐 (@AntoeVins) January 8, 2023

Ochoa è qualcosa di incredibile — il_brojano 🇦🇱 (@fras__13) January 8, 2023

Com'era quella storia che Ochoa era portiere solo ogni 4 anni? #SalernitanaTorino — Nando Armenante (@NandoArm8) January 8, 2023