Non solo Grimaldo, affare da 20 milioni: Inter e Juve sbloccate

Calciomercato Juventus, il blitz che può aprire scenari invitanti per i bianconeri e per l’Inter, a caccia di rinforzi sulle corsie esterne.

Dopo un primo tempo assolutamente in sordina, la Juventus anche contro l’Udinese è cresciuta alla distanza. Merito di un atteggiamento molto più propositivo dei bianconeri, che hanno progressivamente alzato il proprio baricentro.

Il passaggio in pianta stabile alla difesa a tre ha contribuito a cementare un vero e proprio muro, con lo stesso Alex Sandro che, arretrando il proprio raggio d’azione si sta ritagliando un ruolo di nevralgica importanza. La situazione legata alle corsie esterne, però, impongono scelte meditate a stretto giro di posta. Cherubini sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti, a costi relativamente ridotti. Sorprende fino ad un certo punto, ad esempio, che sia l‘Inter che la Juventus abbiano da tempo lanciato dei segnali di apprezzamento per Grimaldo.

Calciomercato Juventus, domino Grimaldo: il Borussia fa saltare il banco

Il laterale di piede mancino è legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Qualche settimana fa si credeva che il Benfica fosse inevitabilmente tagliato fuori nella corsa al rinnovo contrattuale. In realtà, la situazione è ancora tutta da sbrogliare, e potrebbe riservare interessanti colpi di scena. Per Grimaldo aveva infatti effettuato dei sondaggi esplorativi anche il Borussia Dortmund, che però ora potrebbe virare su altri obiettivi.

Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, il Dortmund avrebbe messo nel mirino anche Milos Kerkez dell’Az Alkmaar. Osservatori dei gialloneri starebbero stilando un dossier approfondito delle prestazioni del gioiellino cresciuto nella Primavera del Milan, per il quale il Borussia potrebbe affondare il colpo la prossima estate. L’Az, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti: Kerkez, ora come ora, è valutato almeno 20 milioni di euro, ed avrebbe calamitato le attenzioni, tra le altre, anche di Atletico, Lazio, Leeds, Leicester e Bournemouth. Un eventuale mossa del Borussia è però testimonianza tangibile del fatto che le chances per il prolungamento di Guerreiro, che piace molto anche all’Inter, sono ormai ridotte al lumicino.