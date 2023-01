Addio lampo e nuovo colpo di scena: game over Inter

Calciomercato Inter, la richiesta immediata che spiazza i nerazzurri: ha scelto di cambiare subito squadra. Piani stravolti per Marotta.

Inter rossa di rabbia. All’U Power Stadium gli uomini di Inzaghi non sono riusciti ad andare oltre uno scialbo 2-2, venendo riacciuffati nel finale grazie alla zampata di Caldirola. Pareggio che chiaramente interrompe la striscia di vittorie consecutive ottenute da Lautaro e compagni, che con il Napoli avevano lanciato un avviso ai naviganti importante.

I diversi errori commessi dall’arbitro Sacchi – il più evidente quello materializzatosi in occasione dell’azione che avrebbe potuto portare l’Inter sul momentaneo 1-3 – non possono passare sotto silenzio. La compagine nerazzurra, però, è apparsa una lontana parente di quella che era riuscita a tenere a bada con efficacia il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti. Intanto le indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco in casa nerazzurra, con l’Inter che sta valutando diversi profili sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Inter, Sommer ha sciolto le riserve: vuole il Bayern Monaco

Le 24 reti subite in campionato impongono scelte meditate. Non solo in difesa, in cui a tenere banco è sempre il discorso riguardante Skriniar, ma anche tra i pali, dove Onana si è guadagnato il posto da titolare a discapito di Handanovic a suon di prestazioni convincenti. Con il capitano dell’Inter, tra l’altro, non è stato ancora raggiunto per l’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Ragion per cui il futuro dell’estremo difensore sloveno resta in discussione.

Dal canto suo l’Inter sta da tempo scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni intelligenti, che possano schiudere occasioni di livello a costi relativamente ridotti. Uno dei profili per i quali l’Inter ha effettuato dei sondaggi esplorativi è quello di Yan Sommer. Gli aggiornamenti che trapelano dalla Germania, però, non lasciano presagire niente di buono per i nerazzurri. Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, l’estremo difensore elvetico starebbe spingendo per trasferirsi al Bayern Monaco.

A tal fine Sommer si sarebbe messo in contatto direttamente con Rainer Bonhof, vicepresidente del Borussia Mönchengladbach, esternando il suo desiderio di trasferirsi ai bavaresi a stretto giro di posta. Scenario che conferma le indiscrezioni rilanciate da calciomercato.it: vi avevamo già spiegato, infatti, come il Bayern Monaco avesse già raggiunto un accordo con Sommer, sulla base di un contratto di un anno e mezzo con opzione per un’altra stagione.