Juve scatenata: ritorno di fiamma e Inter al tappeto

Le sliding doors del calciomercato potrebbero portare a grandi operazioni e sorprese anche in questa sessione. La Juve torna alla carica per un colpo importante: Inter subito ko

La Juve non ha alcuna intenzione di restare a guardare, sul campo come sul calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno subito ripreso la loro corsa in Serie A, dopo il Mondiale in Qatar, con una vittoria tirata e di misura contro la Cremonese.

Sui tavoli delle trattative, invece, i bianconeri hanno delle esigenze ben precise e una di queste porta all’arrivo di un nuovo terzino sinistro. Si tratta di un ruolo che sta facendo tribolare ormai da mesi i tifosi bianconeri e con Alex Sandro, in teoria il titolare in quella posizione, che non convince più del tutto. È inevitabile che si facciano ragionamenti di altro tipo, tanto che Massimiliano Allegri potrebbe anche decidere di arretrare Filip Kostic, un esperimento che potrebbe pagare molti dividenti. Sul calciomercato, intanto, la Vecchia Signora è tornata a puntare un nome che circolava già dalla scorsa estate, anche in riferimento all’Inter. Stiamo parlando di Jordi Alba. Il terzino del Barcellona non ha più lo spazio di un tempo in blaugrana e, secondo quanto riporta ‘Relevo’, è un profilo che la Juve sta valutando. È importante sottolineare, però, che ancora non ci sono stati dei contatti veri e propri.

Non solo Juve-Jordi Alba, l’Inter rischia di restare al palo per Thuram

Un nome che l’Inter sta seguendo ormai da mesi, ma come vi abbiamo riportato non è affatto un’operazione semplice, è quello di Marcus Thuram.

L’attaccante francese è nel pieno della carriera e in scadenza di contratto a giugno 2023. Proprio per questo, complice un ottimo inizio di stagione in Bundesliga e al Mondiale, molti club lo seguono, pronti a mettere sotto contratto un bomber che abbina grande fisicità a un talento naturale, di famiglia. Le cose, però, potrebbero mettersi ulteriormente in salita per la Beneamata: sempre secondo ‘Relevo’, la concorrenza è sempre più forte per arrivare all’attaccante. Ora nella lista delle pretendenti c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone.