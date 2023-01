Il Napoli incombe: un big a rischio per Allegri

La Juventus cerca l’ottava vittoria consecutiva contro l’Udinese: Allegri potrebbe lasciare in panchina un titolarissimo, non al massimo della condizione

La Juventus mette la settima grazie alla sofferta vittoria sul campo della Cremonese, che consente all’undici allenato da Massimiliano Allegri di accorciare a -7 il distacco dalla capolista Napoli, ko nel big match di San Siro contro l’Inter.

La’ Vecchia Signora’ colleziona la settima vittoria di seguito senza subire reti: una difesa impenetrabile quella bianconera, grazie anche ad un pizzico di buona sorte considerando i due legni colpiti nella ripresa dalla Cremonese. Lo scudetto non è più un miraggio per la Juve che adesso vuole fare bottino pieno anche all’Allianz Stadium (sold out per l’occasione) anche contro l’Udinese prima dello scontro al ‘Maradona’ di venerdì prossimo con il Napoli. Allegri avrà ancora diverse assenze per la gara con i friulani dove spiccano ovviamente i big Vlahovic e Pogba: il serbo è sempre alle prese con la pubalgia, mentre il francese tra una decina di giorni potrebbe rientrare in gruppo e testare il ginocchio in vista del ritorno in campo. In compenso, l’allenatore toscano dovrebbe arrivare a disposizione Angel Di Maria. Il campione del mondo argentino si è allenato senza problemi ieri e sembra aver riassorbito la botta alla caviglia che lo aveva tenuto fuori ella trasferta di Cremona.

Juventus, Bremer fuori contro l’Udinese? Le scelte di Allegri

Il ‘Fideo’ ex Paris Saint-Germain partirà comunque dalla panchina, pronto a dare il suo contributo eventualmente a partita in corso. Allegri confermerà in gran parte l’undici che ha affrontato la Cremonese, con la possibile conferma a destra di Soulé che ha convinto il mister bianconero nell’ora giocata allo ‘Zini’.

Spazio quindi per Chiesa nella ripresa, mentre in attacco scalpita Kean per ritrovare una maglia da titolare al fianco di Milik, quest’ultimo decisivo con la prodezza su punizione nel recupero nell’ultima uscita della Juventus. Una novità potrebbe esserci invece nel reparto difensivo, dove Alex Sandro si candida a partire dal primo minuto dopo la panchina con la Cremonese. A fargli spazio potrebbe essere Bremer, non al meglio dopo la sfida di Cremona. Il centrale ex Torino è un po’ affaticato e Allegri sta pensando di non rischiarlo, visto inoltre che il nazionale verdeoro è diffidato e tra una settimana c’è il fondamentale incrocio in casa del Napoli. Il tecnico juventino scioglierà le riserve solo dopo l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio: se Bremer dovesse effettivamente restare fuori, Danilo prenderebbe il suo posto in mezzo con Gatti (favorito su Rugani) e Alex Sandro da braccetti. Ancora ai box invece Bonucci, con il recupero del capitano che appare difficile anche per la sfida di Napoli.