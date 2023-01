DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 6 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti più importanti di oggi, 6 gennaio, sulla sessione invernale di calciomercato

Il campionato è ripartito, con lui anche il calciomercato inverale. Il 2 gennaio è iniziata la campagna trasferimenti che accompagnerà la Serie A, e non solo, fino alla fine del mese.

Mentre la corsa scudetto si è riscaldata con il ko del Napoli contro l’Inter che ha rimesso in corsa tutte le inseguitrice, si attendono i colpi delle big per rinforzare le squadre. Come di consueto Calciomercato.it vi aggiornerà passo dopo passo di tutte le trattative e le notizie sul mercato.

9.22 – Milik, ancora un gol decisivo: sempre più vicino il riscatto del polacco a fine stagione da parte della Juve. Al Marsiglia 7 milioni.

9.00 – Non solo Kiwior in difesa: la Juventus sfida l’Inter e prepara l’assalto a Scalvini per la prossima estate.