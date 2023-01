Derby d’Italia alla Juventus: Allegri lo porta via a Marotta

La Juventus infila la settima vittoria consecutiva in campionato e intanto valuta possibili interventi sul mercato. E’ sfida alla rivale Inter per la prossima estate

La Juventus continua a scalare al classifica e ha accorciato a -7 il distacco dalla vetta dopo il successo esterno sulla Cremonese e la contemporanea sconfitta del Napoli a San Siro contro l’Inter.

La squadra di Massimiliano Allegri prosegue nel momento positivo collezionando la settima vittoria di seguito in campionato, forte anche di una difesa di ferro. I bianconeri non hanno infatti subito gol in questa striscia, segnando 13 reti. L’allenatore livornese sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio, nonostante diverse assenze in tutti i reparti. Intanto lo stesso Allegri avrà maggiori poteri sul mercato e insieme al Ds Cherubini valutano come completare eventualmente la rosa nella finestra di gennaio, nonostante lo stesso mister ex Milan abbia allontanato possibili interventi in questa sessione invernale. In attesa dell’insediamento del nuovo CDA il 18 gennaio, le attenzioni della Juve sono proiettate soprattutto in vista del prossimo mercato estivo e un reparto da rinforzare è sicuramente il settore difensivo dello scacchiere allegriano.

Calciomercato Juventus, Scalvini nel mirino: duello con l’Inter

Gli osservatori bianconeri domenica erano presenti a La Spezia per la sfida tra i padroni di casa e l’Atalanta, dove hanno osservato diversi giocatori di entrambe le squadre.

Oltre a Kiwior, Maehle e Holm, vi abbiamo raccontato anche dell’interesse della ‘Vecchia Signora’ per Hojlund, il baby centravanti di Gasperini che si sta mettendo in evidenza con la casacca orobica nonostante la giovane età e la concorrenza nel reparto d’attacco atalantino. Il danese piace ad Allegri e alla dirigenza bianconera, senza dimenticare inoltre le mire del Milan sul 19enne talento. Un altro gioiello dell’Atalanta è sicuramente Giorgio Scalvini, da tempo sul taccuino delle big di Serie A e straniere.

Un altro classe 2003 come Hojlund che già si è ritagliato un posto da titolare nella formazione di Gasperini e la chiamata in Nazionale da parte di Mancini. Scalvini, insieme a Kiwior, rientra tra gli obiettivi per la difesa della Juventus e il sodalizio piemontese avrebbe intenzione di preparare un assalto in vista di giugno. L’Atalanta però è una bottega carissima e valuterebbe il difensore almeno 40 milioni di euro. La concorrenza non manca per la ‘Vecchia Signora’, tra cui il forte interesse dell’Inter dell’ex Marotta. Potrebbe preannunciarsi quindi un Derby d’Italia anche sul mercato con la rivale di sempre, mentre a destra per il dopo Cuadrado – sempre in ottica estiva – rimane nei radar Meunier, in uscita dal Borussia Dortmund.