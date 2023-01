Decisione presa: Skriniar è in vendita!

Dopo mesi di trattative, la telenovela sul futuro di Milan Skriniar potrebbe essere arrivata ad una svolta: ultimatum dell’Inter

Il 2023 dei nerazzurri è iniziato con una pesante vittoria rifilata al Napoli capolista, nella cornice di un San Siro pieno ed entusiasmante. Insomma, la seconda parte di stagione è iniziata col piede giusto, ma per mettere un fiocco sul mese di gennaio servirebbe una risposta immediata da Milan Skriniar.

La situazione del difensore slovacco è, ormai, arcinota: il contratto con l’Inter andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ed il Paris Saint-Germain pressa per riuscire a regalarlo a Galtier. Già in estate i parigini hanno presentato diverse offerte per Skriniar, salvo trovarsi la strada sbarrata dalla dirigenza meneghina, che ha deciso di trattenere ancora il difensore, perdendo la possibilità di ingaggiare Bremer. Adesso, però, potrebbe essere cambiata drasticamente la situazione.

Ultimatum dell’Inter: rinnovo entro il 20 gennaio o cessione per Skriniar

Il mercato invernale è ufficialmente iniziato e l’Inter è alle prese con il rinnovo spinoso di Milan Skriniar: dopo mesi di trattative che non hanno portato a nulla, ora potrebbe essere arrivata la svolta.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero deciso di attendere il centrale slovacco fino al 20 gennaio: se a quella data non sarà ancora arrivata una risposta definitiva sul rinnovo, la società proverà a cederlo subito. Una strategia che avrebbe come fine ultimo quello di limitare i danni e, perderlo per perderlo, almeno incassare qualcosa dal suo addio.

Il pressing del Paris Saint-Germain nei confronti di Skriniar non è mai venuto meno in questi mesi e, pur di consegnarlo al più presto a Galtier, potrebbe acconsentire anche a pagare un indennizzo all’Inter nel mercato di gennaio. Con questo ultimatum, il difensore dovrà accelerare il processo decisionale, scegliendo se rinnovare e diventare il prossimo capitano nerazzurro oppure se guadagnare notevolmente di più e giocare con Messi e Mbappé.