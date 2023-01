Dirigente allo stadio, cessione più vicina

Il direttore sportivo della squadra avvistato allo stadio: la cessione del giocatore potrebbe essere più vicina

Con la maglia dello Shakhtar Donetsk ha saputo mettersi in mostra in particolare in Champions League. Ora Mykhailo Mudryk ha attirato su di sé l’interesse dei principali top club europei.

Il giovane talento ucraino piace tanto alla Juventus, ma il prezzo fatto dallo Shakhtar è altissimo e in pole, al momento, sembrano esserci due club inglesi. Le società della Premier sembrano infatti le uniche a poter tentare di accontentare la società ucraina. Proprio a TV Play il dirigente degli ucraini Nicolini ha rivelato come il giocatore sia valutato 100 milioni di euro. Una cifra impossibile da spendere per la Juventus e quasi impossibile anche per le società inglesi.

Srna a Stamford Bridge: Mudryk ai saluti?

Nonostante questo Manchester City, Arsenal e Chelsea non mollano la presa nei confronti del giovane talento ucraino. I ‘Gunners’ in particolare sono la società che più ci ha provato e che avrebbe già formulato offerte allo Shakhtar, respinte al mittente però dal club ucraino.

Ora però potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby londinese per il ragazzo. Il Chelsea è disposto a fare sul serio. I dirigenti dello Shakhtar erano attesi a Londra e la loro presenza non è apparsa inosservata. Come riferisce anche ‘Sky Sports Uk’, Darijo Srna, direttore sportivo del club ucraino, era infatti presente sulle tribune di Stamford Bridge per assistere alla sfida tra Chelsea e Manchester City. Segno dunque che la situazione potrebbe presto vedere una svolta decisiva: non è da escludere infatti un affondo del Chelsea per il ragazzo.

L’affare potrebbe riguardare indirettamente anche il Milan. I ‘Blues’ corteggiano da tempo anche Rafael Leao e Mudryk ricopre sostanzialmente lo stesso ruolo del portoghese. Un eventuale affondo per il talentuoso ucraino potrebbe escludere il Chelsea dalla lista delle pretendenti di Leao, anche se i londinesi dovranno fare i conti con gli infortuni di Sterling e Pulisic, usciti prematuramente dal campo proprio nel corso della sfida contro i ‘Citizens’.