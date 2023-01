Calciomercato Milan, due infortuni cambiano il futuro di Leao

Doppio infortunio e il Milan trema: il futuro di Rafael Leao potrebbe clamorosamente cambiare

Ha iniziato l’anno come lo aveva chiuso: con un gol dopo pochi minuti dall’inizio della partita. Rafael Leao aveva lasciato la Serie A andando a segno contro la Fiorentina e si è ripetuto alla prima gara del 2023 contro la Salernitana.

Il giocatore portoghese è ormai un elemento imprescindibile per il Milan e per Stefano Pioli. Il club rossonero è sempre alle prese con il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2024. La firma, ancora, non è arrivata e le trattative proseguono, con diversi nodi da risolvere, su tutti quelli legato allo Sporting CP. L’interesse però nei confronti del natio di Almada non manca, soprattutto dalla Premier League. In particolare è il Chelsea il club che maggiormente segue il giocatore classe 1999.

Chelsea, doppio ko: assalto immediato a Leao?

E proprio nel corso del big match di Stamford Bridge contro il Manchester City, il Chelsea ha dovuto affrontare due problemi non da poco. In poco meno di 20 minuti Graham Potter ha dovuto rinunciare prima a Raheem Sterling, poi a Christian Pulisic.

L’anglo-giamaicano si è infortunato dopo soli tre minuti di gioco. Per tentare un anticipo, Sterling ha portato il piede oltre il pallone ed ha accusato un problema al flessore. Il calciatore è uscito sulle proprie gambe, ma è stato costretto subito a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto Aubameyang. Dopo neanche 15 minuti, anche Pulisic è stato costretto all’uscita anticipata. Il giocatore è uscito malconcio dopo un contrasto con Stones. Per lui un problema al ginocchio. Lo statunitense ha provato a bordo campo a testare le proprie condizioni, ma ha dovuto, zoppicando, dare forfait. Potter ha fatto così entrare il giovane Chukwuemeka.

Ancora chiaramente saranno da valutare le condizioni dei giocatori, ma un eventuale stop potrebbe incentivare i ‘Blues’ a tentare un nuovo colpo di mercato. Gli inglesi hanno già ufficializzato Badiashile dal Monaco proprio nella giornata di oggi, ma il difensore francese potrebbe non essere l’unico colpo in entrata. Leao, come detto, è un profilo che piace tanto. Certo, appare difficile, anzi quasi impossibile, che il Milan decida di privarsene a stagione in corso. Molto potrebbe dipendere da quella che sarà la proposta dei ‘Blues’, che nel frattempo sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote all’Arsenal: è infatti in programma un colloquio con i dirigenti dello Shakhtar per il talentuosissimo Mudryk.